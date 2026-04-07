Barwy szczęścia, odcinek 3354: Oliwka odkryje sekret Tomka, a Madzia stanie w jego obronie!

Redakcja se.pl
2026-04-07 20:36

Nadchodzący 3354 odcinek serialu "Barwy szczęścia" przyniesie prawdziwy wstrząs w związku Oliwki i Tomka Kępskiego, a wszystko przez jego tajemnicę związaną z Grażyną. W hotelu Stańskich Karolina spróbuje potajemnie przekupić Kajtka, by zyskać sojusznika w walce o władzę. To jednak nie koniec emocji, bo Ewa postanowi wykorzystać puste mieszkanie babci na romantyczne spotkanie z Romeo. Poznaj szczegóły!

Autor: Artrama/ Materiały prasowe Wiktoria Gąsiewska jako Oliwka Zbrowska z zamkniętymi oczami i Jakub Sokółowski jako Tomek Kępski, stojący za nią. Zdjęcie ilustruje scenę pełną emocji, związaną z nadchodzącym odcinkiem "Barw szczęścia". Więcej o serialu przeczytasz na stronie Super Seriale.

Poprzedni odcinek serialu "Barwy szczęścia" obfitował w intrygi i emocjonalne zawirowania, nie dając bohaterom ani chwili wytchnienia. W hotelu Stańskiego przygotowania do wystawnej imprezy stały się zarzewiem konfliktu między Justinem a Brunem, podczas gdy ten drugi sprytnie ukrył część zysków przed inwestorami.

Równocześnie Wanda, z pomocą Grażyny, postanowiła zakończyć żałobę i przeszła spektakularną metamorfozę. W tle tych wydarzeń Wiracka próbowała zmierzyć się z unikającym jej Tomaszem, a Agata wahała się z wyjazdem, doceniając domowe ciepło przywrócone przez Lucynę. Na domiar złego Zwierzchowska została wezwana na policję w sprawie napaści na Wilka. Jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie decyzje i zdarzenia?

"Barwy szczęścia" odc. 3354 - streszczenie. Związek Oliwki i Tomka zagrożony!

W nadchodzącym 3354 odcinku "Barw szczęścia" relacja Oliwki i Kępskiego zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie jego spotkanie z Grażyną. Tomek będzie musiał wytłumaczyć się przed swoją ukochaną – gdy ta odkryje, że nie tylko widział się z dawną dziewczyną, ale w dodatku próbował to przed nią zataić.

- Wiem, że nie tak się umawialiśmy, ale naprawdę... Nie powiedziałem, bo nie chciałem cię denerwować! Ja naprawdę staram się spełnić twój warunek, ale nie na wszystko mam wpływ! Zrozum, ścieżki matki, Grażyny i moje siłą rzeczy czasem się krzyżują i…

- Zrozumiałabym wszystko, gdybyś był ze mną szczery!

Oliwka poszuka pocieszenia u Madzi, jednak ta, z uwagi na przyjaźń z Wiracką, postara się zachować neutralność w konflikcie.

Tymczasem w hotelu narasta napięcie – Justin bezskutecznie będzie próbował podważyć autorytet Stańskiego. Karolina z kolei, chcąc zapewnić sobie lojalność Kajtka, w tajemnicy wręczy mu dodatkową premię. Zmiany dotkną także starszych bohaterów: odwołany z powodu wypadku Krystyny brydż sprawi, że Jerzy spędzi wieczór sam na sam z Wandą, a Aldona i Borys zaczną planować podróż do Anglii w odwiedziny do Aleksa. Również Ewa wykorzysta nieobecność babci, aby zaprosić do siebie Romea.

"Barwy szczęścia" odc. 3354 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielbiciele popularnej telenoweli z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych postaci. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle interesująco, dostarczając widzom kolejnej dawki emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby być na bieżąco z najnowszymi wątkami. Premierowy 3354. odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany w środę, 8 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat gromadzi przed telewizorami miliony widzów, śledzących losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja w mistrzowski sposób splata codzienne radości i smutki, tworząc historie, z którymi łatwo się utożsamić. To opowieść o miłości, przyjaźni, rodzinnych dramatach i poszukiwaniu własnej drogi. Każdy odcinek dostarcza nowej porcji wzruszeń i emocji, przypominając o tym, co w życiu najważniejsze. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
