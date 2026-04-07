Barwy szczęścia, odcinek 3354: Oliwka odkryje sekret Tomka, a Madzia stanie w jego obronie!

Poprzedni odcinek serialu "Barwy szczęścia" obfitował w intrygi i emocjonalne zawirowania, nie dając bohaterom ani chwili wytchnienia. W hotelu Stańskiego przygotowania do wystawnej imprezy stały się zarzewiem konfliktu między Justinem a Brunem, podczas gdy ten drugi sprytnie ukrył część zysków przed inwestorami.

Równocześnie Wanda, z pomocą Grażyny, postanowiła zakończyć żałobę i przeszła spektakularną metamorfozę. W tle tych wydarzeń Wiracka próbowała zmierzyć się z unikającym jej Tomaszem, a Agata wahała się z wyjazdem, doceniając domowe ciepło przywrócone przez Lucynę. Na domiar złego Zwierzchowska została wezwana na policję w sprawie napaści na Wilka. Jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie decyzje i zdarzenia?

"Barwy szczęścia" odc. 3354 - streszczenie. Związek Oliwki i Tomka zagrożony!

W nadchodzącym 3354 odcinku "Barw szczęścia" relacja Oliwki i Kępskiego zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie jego spotkanie z Grażyną. Tomek będzie musiał wytłumaczyć się przed swoją ukochaną – gdy ta odkryje, że nie tylko widział się z dawną dziewczyną, ale w dodatku próbował to przed nią zataić.

- Wiem, że nie tak się umawialiśmy, ale naprawdę... Nie powiedziałem, bo nie chciałem cię denerwować! Ja naprawdę staram się spełnić twój warunek, ale nie na wszystko mam wpływ! Zrozum, ścieżki matki, Grażyny i moje siłą rzeczy czasem się krzyżują i…

- Zrozumiałabym wszystko, gdybyś był ze mną szczery!

Oliwka poszuka pocieszenia u Madzi, jednak ta, z uwagi na przyjaźń z Wiracką, postara się zachować neutralność w konflikcie.

Tymczasem w hotelu narasta napięcie – Justin bezskutecznie będzie próbował podważyć autorytet Stańskiego. Karolina z kolei, chcąc zapewnić sobie lojalność Kajtka, w tajemnicy wręczy mu dodatkową premię. Zmiany dotkną także starszych bohaterów: odwołany z powodu wypadku Krystyny brydż sprawi, że Jerzy spędzi wieczór sam na sam z Wandą, a Aldona i Borys zaczną planować podróż do Anglii w odwiedziny do Aleksa. Również Ewa wykorzysta nieobecność babci, aby zaprosić do siebie Romea.

"Barwy szczęścia" odc. 3354 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Premierowy 3354. odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany w środę, 8 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat gromadzi przed telewizorami miliony widzów, śledzących losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja w mistrzowski sposób splata codzienne radości i smutki, tworząc historie, z którymi łatwo się utożsamić. To opowieść o miłości, przyjaźni, rodzinnych dramatach i poszukiwaniu własnej drogi. Każdy odcinek dostarcza nowej porcji wzruszeń i emocji, przypominając o tym, co w życiu najważniejsze. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)

