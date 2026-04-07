Barwy szczęścia, odcinek 3354: Oliwka odkryje sekret Tomka, a Madzia stanie w jego obronie!

Poprzedni odcinek serialu "Barwy szczęścia" obfitował w intrygi i emocjonalne zawirowania, nie dając bohaterom ani chwili wytchnienia. W hotelu Stańskiego przygotowania do wystawnej imprezy stały się zarzewiem konfliktu między Justinem a Brunem, podczas gdy ten drugi sprytnie ukrył część zysków przed inwestorami.
Równocześnie Wanda, z pomocą Grażyny, postanowiła zakończyć żałobę i przeszła spektakularną metamorfozę. W tle tych wydarzeń Wiracka próbowała zmierzyć się z unikającym jej Tomaszem, a Agata wahała się z wyjazdem, doceniając domowe ciepło przywrócone przez Lucynę. Na domiar złego Zwierzchowska została wezwana na policję w sprawie napaści na Wilka. Jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie decyzje i zdarzenia?
"Barwy szczęścia" odc. 3354 - streszczenie. Związek Oliwki i Tomka zagrożony!
W nadchodzącym 3354 odcinku "Barw szczęścia" relacja Oliwki i Kępskiego zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie jego spotkanie z Grażyną. Tomek będzie musiał wytłumaczyć się przed swoją ukochaną – gdy ta odkryje, że nie tylko widział się z dawną dziewczyną, ale w dodatku próbował to przed nią zataić.
- Wiem, że nie tak się umawialiśmy, ale naprawdę... Nie powiedziałem, bo nie chciałem cię denerwować! Ja naprawdę staram się spełnić twój warunek, ale nie na wszystko mam wpływ! Zrozum, ścieżki matki, Grażyny i moje siłą rzeczy czasem się krzyżują i…
- Zrozumiałabym wszystko, gdybyś był ze mną szczery!
Oliwka poszuka pocieszenia u Madzi, jednak ta, z uwagi na przyjaźń z Wiracką, postara się zachować neutralność w konflikcie.
Tymczasem w hotelu narasta napięcie – Justin bezskutecznie będzie próbował podważyć autorytet Stańskiego. Karolina z kolei, chcąc zapewnić sobie lojalność Kajtka, w tajemnicy wręczy mu dodatkową premię. Zmiany dotkną także starszych bohaterów: odwołany z powodu wypadku Krystyny brydż sprawi, że Jerzy spędzi wieczór sam na sam z Wandą, a Aldona i Borys zaczną planować podróż do Anglii w odwiedziny do Aleksa. Również Ewa wykorzysta nieobecność babci, aby zaprosić do siebie Romea.
"Barwy szczęścia" odc. 3354 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Premierowy 3354. odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany w środę, 8 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
"Barwy szczęścia" to serial, który od lat gromadzi przed telewizorami miliony widzów, śledzących losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja w mistrzowski sposób splata codzienne radości i smutki, tworząc historie, z którymi łatwo się utożsamić. To opowieść o miłości, przyjaźni, rodzinnych dramatach i poszukiwaniu własnej drogi. Każdy odcinek dostarcza nowej porcji wzruszeń i emocji, przypominając o tym, co w życiu najważniejsze. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)