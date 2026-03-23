Barwy szczęścia, odcinek 3350: Natalia przed procesem Soni obieca, że wywalczy minimalny wymiar kary za zabójstwo Stefaniaka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3350 - czwartek, 2.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Życie Soni w 3350 odcinku "Barw szczęścia" będzie już nie tylko w rękach sądu, ale także Natalii Zwoleńskiej, która zostanie jej adwokatką po tym jak Klemens Górecki zrezygnuje z obrony kobiety oskarżonej o zabójstwo Roberta Stefaniaka! Skąd taka decyzja Klemensa?

To dlatego Natalia przejmie sprawę Soni w 3350 odcinku "Barw szczęścia"

Przyjaciel Natalii, który ma problemy z sercem, znów trafi do szpitala, więc to Zwoleńska przejmie sprawę Soni. Na dzień przed rozpoczęciem procesu zjawi się u swojej klientki w areszcie, by przygotować ją do rozprawy. Zapewnią ją przy tym, że zrobi wszystko, by nie została skazana na wieloletnie więzienie za zbrodnię w obronie własnej! Bo gdyby Sonia nie zabiła Stefaniaka, potwór skrzywdziłby ją jeszcze bardziej.

Fatalny stan Soni przed procesem w 3350 odcinku "Barw szczęścia"

W 3350 odcinku "Barw szczęścia" Natalia zobaczy w jak fatalnym stanie jest Sonia, jak kiepsko znosi rozłąkę z synem i jak liczy na to, że już na początku procesu usłyszy uniewinniający wyrok. - Ja muszę stąd wyjść. Po prostu muszę... - wyzna Sonia, cytowana przez światseriali.interia.pl. Zwoleńska złoży jej obietnicę, że będzie walczyła o minimalny wymiar kary. Bo to jedyne, co może dla niej zrobić.

Podczas rozmowy z prawniczką Sonia w 3350 odcinku "Barw szczęścia" wyzna, że boi się, że najlepsza przyjaciółka, Dominika (Karolina Chapko), pogrąży ją przed sądem, że nagle zmieni zeznania, by nigdy nie wyszła na wolność.

- Nie mogą mieć dzieci z Sebastianem. A mają mojego syna – powie Sonia, a Natalia wyprowadzi ją z błędu. Dominika potwierdzi podczas procesu to, co powiedziała wcześniej prokuratorowi.

Sonia dostanie prezent od Mateuszka przed rozprawą w sądzie w 3350 odcinku "Barw szczęścia"

Przed rozprawą w sądzie Sonia w 3350 odcinku "Barw szczęścia" dostanie od Natalii prezent od Mateuszka - rysunek, w którym synek zapewni ją o swojej miłości i tęsknocie.

- Mam jeszcze niespodziankę, która panią wzmocni i uspokoi...

- Nawet pani nie wie, ile to dla mnie znaczy. Rozłąka z Matim jest najtrudniejsza - przyzna Sonia ze łzami w oczach.

Niestety w 3350 odcinku "Barw szczęścia" Natalia nie będzie miała pewności, czy wybroni Sonię przed więzieniem i jaki wyrok ogłosi sąd zważywszy na dowody, które jasno wskazują, że działała w obronie własnej, bo była przecież ofiarą Stefaniaka i jego kumpli gwałcicieli.

Barwy szczęścia. Nagranie z mieszkania Stefaniaka potwierdzi zeznania Soni! Bazylow wpadnie