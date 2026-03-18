Barwy szczęścia, odcinek 3339: Lucyna zniesie do domu Huberta cały swój dobytek! Przerazi go to, co zobaczy - WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3339 - środa, 18.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Lucyna na dobre przeniesie się do domu Pyrków w 3339 odcinku "Barw szczęścia", choć zapewniła Huberta, że jej przeprowadzka nie nastąpi tak szybko, że poczeka aż wyprowadzi się stąd Agata (Natalia Zambrzycka). Kiedy Hubert zobaczy, ile rzeczy Lucynka zniesie do domu, ile pudeł ze sobą przywiezie, z trudem zapanuje nad gniewem! Wciąż nie zaakceptował faktu, że współwłaścicielką jego domu jest teraz kompletnie obca kobieta, a do tego seniorka nie będzie miała żadnych oporów, żeby od razu poczuć się tutaj jak u siebie.

Zachowanie Lucyny w 3339 odcinku "Barw szczęścia" zirytuje Huberta coraz bardziej!

Z promiennym uśmiechem na ustach Lucynka w 3339 odcinku "Barw szczęścia" spróbuje wyjaśnić Hubertowi, jak to możliwe, że jedna, skromna emerytka zgromadziła i przywiozła tyle rzeczy podczas przeprowadzki.

- Sporo tego panie Hubercie... Naprawdę nie wiedziałam, jakoś w starym mieszkaniu to się wszystko rozeszło po pokojach, po szafach, po schowkach. A tutaj... - wyjaśnienia Lucynki tylko jeszcze bardziej zirytują Pyrkę.

- No tak, a tutaj się spiętrzyło - zauważy gospodarz domu.

- No wie pan, to jednak całe życie. I to nie najkrótsze, póki co... - zaśmieje się Lucynka.

- A pani to z tych chomikujących? - oceni Hubert, spoglądając na liczbę pudeł, w których będzie dorobek życia seniorki.

- Panie Hubercie, mówię panu, robiłam selekcję!

- Wie pani, troszeczkę się martwię, bo obawiam się, że może pani nie znaleźć tutaj odpowiedniej ilości szafek, półek...

- Pamiętam, moja jest tylko jedna piąta...

- Otóż to, pani Lucynko - podkreśli Hubert.

Tak Lucyna urządzi się w domu Huberta i Asi w 3339 odcinku "Barw szczęścia"

Jakby tego było mało w 3339 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna poprosi Huberta o pomoc w rozpakowaniu wszystkich jej rzeczy. W urządzaniu się nowej współlokatorki w domu Pyrków pomoże też Asia (Anna Gzyra), która postara się uspokoić męża, że może nie będzie tak źle, że zyskali uroczą, życzliwą babcię, której dobrze z oczu patrzy. Ale cała prawda o Lucynie jeszcze nie wyszła na jaw...

Barwy szczęścia. Lucyna kupi dom Huberta od Iwony. Zamieszka na stałe u Pyrków