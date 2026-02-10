Barwy szczęścia, odcinek 3324: Porażający dramat Huberta! Po ślubie z Asią straci już nie tylko córkę Marysię - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3324 - środa, 25.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3324 odcinku "Barw szczęścia" Hubert pogrąży się w smutku po wylocie Marysi z powrotem do USA do Klary. I choć córka przyleci na jego ślub z Asią i zostanie nawet chwilę dłużej, to jednak nie będzie to na zawsze, gdyż z powrotem wróci do matki, jej nowego partnera i ich wspólnego dziecka. A to mocno zaboli jej ojca, który wolałby, aby jednak wybrała jego, swoją nową macochę i swojego starszego przyrodniego brata Emila (Artem Malaszczuk). Ale niestety.

A co gorsza to w 3324 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie będzie koniec dramatu Pyrki, gdyż swoje bratu dołoży jeszcze Iwona. Pyrka znów zacznie naciskać na Huberta w sprawie spłaty jej części rodzinnego domu i żądać od niego kwoty, którą nie tylko nie będzie dysponował, ale także której nie będzie w stanie w żaden sposób zdobyć.

Jaworski przekaże Hubertowi niepokojącą wiadomość w 3324 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3324 odcinku "Barw szczęścia" Hubert wciąż nie będzie chciał słyszeć o pomyśle sprzedaży ich rodzinnego domu. Ale w końcu nie będzie miał zbytniego wyboru i to wcale nie ze względu na Iwonę, a planu budowy drogi na Zacisznej, o której doniesie mu Jaworski. Krzysztof ostrzeże Huberta, że niebawem może się z nim skontaktować urząd w sprawie wykupu i jego nieruchomości, bo wszystko będzie już zatwierdzone!

Czy zatem w 3324 odcinku "Barw szczęścia" dla Pyrki nie będzie już innego rozwiązania jak to, które już wcześniej podsunie mu Ignacy (Olaf Staszkiewicz), gdy i Agata (Natalia Zambrzycka) nie będzie chciała z powrotem odkupić swojej części domu, a tym samym pomoc bratu w zorganizowaniu pieniędzy dla Iwony?

Pyrkowie stracą rodzinny dom w 3325 odcinku "Barw szczęścia"?

Szczególnie, że do spotkania z Wilkiem (Adam Szczyszczaj) dojdzie już w 3325 odcinku "Barw szczęścia", na którym Hubert także się zjawi. Maciej faktycznie złoży mieszkańcom, w tym także i Pyrce, propozycję wykupu ich nieruchomości.

Czy Hubert na nią przystanie? A może postanowi walczyć o swój rodzinny dom tak jak Jaworski w 3326 odcinku "Barw szczęścia"? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

