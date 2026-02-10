Barwy szczęścia, odcinek 3330: Klemens wykorzysta aresztowanie Cezarego, by znów być blisko Natalii. Zdobędzie Zwoleńską?

"Barwy szczęścia" odcinek 3330 - czwartek, 5.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Od momentu, gdy Cezary i Józefina zostaną aresztowani w 3329 odcinku „Barw szczęścia”, życie Natalii całkowicie się zmieni. Prawniczka stanie w obliczu ogromnego stresu, nagle będzie musiała mierzyć się nie tylko z problemami zawodowymi, ale i osobistymi, w tym z traumą, że jej mąż i teściowa mogą spędzić najbliższy czas w areszcie.

Klemens nie opuści Natalii na krok w 3330 odcinku "Barw szczęścia"

W tym krytycznym momencie pojawi się Klemens, który od dawna darzy Natalię głębszymi uczuciami. Choć w przeszłości ich relacje bywały napięte i wielokrotnie stawali po przeciwnych stronach w sądowych sprawach, teraz prawnik wykorzysta sytuację, aby być przy Zwoleńskiej i zaoferować jej wsparcie. W 3330 odcinku „Barw szczęścia” Klemens nie opuści Natalii ani na krok, pomoże jej w organizacji codziennych obowiązków, wysłucha jej obaw i będzie stałym oparciem, którego prawniczka tak bardzo potrzebuje. Czy wykorzysta okazję, smutek i żal Natalii wobec męża i spróbuje "odbić" Zwoleńską Rawiczowi?

Klemens zastąpi Cezarego u boku Natalii?

Choć Natalia wciąż będzie zmagać się z uczuciami wobec Cezarego, wsparcie Klemensa pokaże, że prawnik jest gotowy być jej oparciem w każdej sytuacji. przypomnijmy, że małżonkowie nie zdążą pogodzić się przed aresztowaniem Rawicza. Cezary będzie bardzo obrażony na żonę za to, że była gotowa donieść na policję w sprawie jego planu zabójstwa oszusta Andrzeja (Leon Charewicz). Zdradzamy, że Rawicz w końcu oprzytomnieje, po wyjeździe z Polski wiele przemyśli i wróci z nową energią, by walczyć o ukochaną. To jednak zbiegnie się w czasie z szokującym aresztowaniem. Natalia nie zdąży wybaczyć mężowi. Wręcz przeciwnie, jeszcze przed aresztowaniem przygotuje pozew rozwodowy. W którą stronę pójdzie to małżeństwo? To wyjdzie na jaw wkrótce.