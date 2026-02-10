Barwy szczęścia, odcinek 3320: Kępski wróci do Grażyny? Pokłóci się z Oliwką o dziecko, a była ukochana z chęcią otoczy go opieką

"Barwy szczęścia" odcinek 3320 - czwartek, 19.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2
Kępski w 3320 odcinku "Barw szczęścia" coraz więcej zacznie mijać się z Oliwką. Szczególnie w ważnych tematach związkowych. Młoda Zbrowska nie chce zostać mamą, a przynajmniej nie teraz, kiedy rozwija firmę i czerpie z życia. Tomasz za to nie przestanie myśleć o powiększaniu rodziny, a jego namawianie i naleganie spotkają się z irytacją partnerki. Jest jednak ktoś, kto może na całym zamieszaniu skorzystać.
Przełomowa rozmowa Madzi i Grażyny o Tomaszu w 3320 odcinku "Barw szczęścia"
To właśnie w rozmowie z Madzią (Natalia Sierzputowska) wyjdzie na jaw, że Grażyna chętnie wróciłaby do byłego ukochanego. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, przyjaciółka Oliwki zagada do Grażyny o ewentualnym powrocie do Tomka.
- (...) Widziałam, że dobrze się dogadujesz z Tomkiem. (...) Oliwka jest moją przyjaciółką. Ty też. Nie chcę, żebyście obie... - cytuje wspomniany portal.
- Nawet nie kończ. Ja i Tomek to stare dzieje. Nic między nami nie ma – uzna Grażyna, ale Madzia tak łatwo nie zostawi drażliwego tematu. Właściwie wprost zapyta się, czy jeśli byłoby to możliwe, Grażyna wróciłaby do Kępskiego.
- Nie spotykamy się prywatnie, tylko jak jest okazja. W związku z Wiktorem albo mamą Tomka. I nic poza tym – uzna kobieta, ale to da jej do myślenia.
Wizyta Kępskiego u Grażyny w 3320 odcinku "Barw szczęścia"
Kiedy Tomasz przyjdzie do Grażyny w 3320 odcinku "Barw szczęścia" pomóc byłej partnerce z półką, ta nawiąże do wcześniejszej rozmowy z Oliwką.
- Naprawdę nie musisz tego robić – powie Kępskiemu, widząc go przed swoim blokiem ze skrzynką z narzędziami w ręku.
- Oliwka wyjechała, a ty od razu przychodzisz do mnie – stwierdzi i doda, że nie chciałaby, aby ktoś pomyślał, że "coś" jest między nimi.
- Madzia mnie dzisiaj pytała o nasze relacje i była tak jakby podejrzliwa – wyzna Grażyna.
- I co jej odpowiedziałaś? - zapyta Kępski.
- Prawdę. Że się lubimy i nie wchodzimy sobie w drogę – potwierdzi Wiracka. Potem razem natkną się na Wiktora (Grzegorz Kestranek).
- Wpadł, żeby zrobić to, co ty miałeś zrobić – zażartuje Wiracka.
- A teraz wracam do siebie... - doprecyzuje synowi Tomasz, ale chłopak od razu zaproponuje wspólną kolację.
- Oliwki nie ma, to co będziesz do pustego domu wracał. W towarzystwie lepiej smakuje – powie, a Kępski przyzna mu rację. Czy to początek dużych zmian u Tomasza? Grażyna znów stanie się dla niego kimś niezwykle bliskim.