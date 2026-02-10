Barwy szczęścia, odcinek 3320: Kępski wróci do Grażyny? Pokłóci się z Oliwką o dziecko, a była ukochana z chęcią otoczy go opieką

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-02-10 10:58

W 3320 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna (Kinga Suchan) nawet nie będzie ukrywała, że z dużą ochotą wróciłaby do Tomasza (Jakub Sokołowski). Kępski coraz mniej dogaduje się z Oliwką (Wiktoria Gąsiewska), ponieważ dziewczyna nie chce mieć z ukochanym dzieci, a przynajmniej nie w tym momencie. Nalegania Kępskiego narosną, a irytacja Zbrowskiej mocno się pogłebi. Już w 320 odcinku "Barw szczęścia" to właśnie Grażyna wykorzysta moment na to, by znów wkroczyć do akcji. Uwiedzie byłego ukochanego i rozbije związek z Oliwką?

"Barwy szczęścia" odcinek 3320 - czwartek, 19.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Kępski w 3320 odcinku "Barw szczęścia" coraz więcej zacznie mijać się z Oliwką. Szczególnie w ważnych tematach związkowych. Młoda Zbrowska nie chce zostać mamą, a przynajmniej nie teraz, kiedy rozwija firmę i czerpie z życia. Tomasz za to nie przestanie myśleć o powiększaniu rodziny, a jego namawianie i naleganie spotkają się z irytacją partnerki. Jest jednak ktoś, kto może na całym zamieszaniu skorzystać.

Przełomowa rozmowa Madzi i Grażyny o Tomaszu w 3320 odcinku "Barw szczęścia"

To właśnie w rozmowie z Madzią (Natalia Sierzputowska) wyjdzie na jaw, że Grażyna chętnie wróciłaby do byłego ukochanego. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, przyjaciółka Oliwki zagada do Grażyny o ewentualnym powrocie do Tomka.

- (...) Widziałam, że dobrze się dogadujesz z Tomkiem. (...) Oliwka jest moją przyjaciółką. Ty też. Nie chcę, żebyście obie... - cytuje wspomniany portal. 

- Nawet nie kończ. Ja i Tomek to stare dzieje. Nic między nami nie ma – uzna Grażyna, ale Madzia tak łatwo nie zostawi drażliwego tematu. Właściwie wprost zapyta się, czy jeśli byłoby to możliwe, Grażyna wróciłaby do Kępskiego. 

- Nie spotykamy się prywatnie, tylko jak jest okazja. W związku z Wiktorem albo mamą Tomka. I nic poza tym – uzna kobieta, ale to da jej do myślenia. 

Wizyta Kępskiego u Grażyny w 3320 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy Tomasz przyjdzie do Grażyny w 3320 odcinku "Barw szczęścia" pomóc byłej partnerce z półką, ta nawiąże do wcześniejszej rozmowy z Oliwką. 

- Naprawdę nie musisz tego robić – powie Kępskiemu, widząc go przed swoim blokiem ze skrzynką z narzędziami w ręku.

- Oliwka wyjechała, a ty od razu przychodzisz do mnie – stwierdzi i doda, że nie chciałaby, aby ktoś pomyślał, że "coś" jest między nimi.

- Madzia mnie dzisiaj pytała o nasze relacje i była tak jakby podejrzliwa – wyzna Grażyna.

- I co jej odpowiedziałaś? - zapyta Kępski.

- Prawdę. Że się lubimy i nie wchodzimy sobie w drogę – potwierdzi Wiracka. Potem razem natkną się na Wiktora (Grzegorz Kestranek).

- Wpadł, żeby zrobić to, co ty miałeś zrobić – zażartuje Wiracka.

- A teraz wracam do siebie... - doprecyzuje synowi Tomasz, ale chłopak od razu zaproponuje wspólną kolację.

- Oliwki nie ma, to co będziesz do pustego domu wracał. W towarzystwie lepiej smakuje – powie, a Kępski przyzna mu rację. Czy to początek dużych zmian u Tomasza? Grażyna znów stanie się dla niego kimś niezwykle bliskim.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Agnieszka nie przyzna się do porwania Łukasza
Polska na ucho
Ocalony
Polska na ucho
Mediateka.pl