Barwy szczęścia, odcinek 3321: Spełnią się najgorsze obawy Emila! Wróci jego ojciec i zacznie go nękać odwiedzinami na Zacisznej – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3321 - piątek, 20.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3319. odcinku serialu „Barwy szczęścia", po roku od zaręczyn, Asia i Hubert zdecydują się pobrać. Narzeczona dostanie od Pyrki łańcuszek, niegdyś noszony przez jego mamę.

Nieproszony gość na ślubie Asi i Huberta w 3320. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Ślub Asi i Huberta w 3320. odcinku serialu „Barwy szczęścia" będzie romantyczny, magiczny i... prawie udany. Emil pogodzi się z Emilką (Jessica Frankiewicz), Tolek (Marek Siudym) zapewni gościom wspaniałą zabawę… Nie wszystkim. Na weselu pojawi się ktoś nieproszony, kto zepsuje to święto młodej parze.

Emil przerażony Danielem w 3321. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Nieproszonym gościem na weselu Asi i Huberta okaże się Danek. W poprzednim sezonie serialu „Barwy szczęścia" to on musiał wyrazić zgodę na wyrobienie paszportu dla Emila, by mógł wyjechać na wakacje do USA. Sokalska od lat nie miała kontaktu z niepłacącym alimentów, niewiernym ojcem biologicznym chłopaka. Pojechała szukać go do byłych teściów i tam dowiedziała się, że zbzikował i został preppersem, a potem zniknął. Dziadkowie nie chcieli poznać wnuka, a teściowa, Zofia (Izabella Olejnik), oskarżyła Asię o zmarnowanie życia Danielowi i wpędzenie go w depresję. W końcu Sokalska w ogóle się z nim nie spotkała, załatwiając zgodę na paszport urzędowo, przez Natalię (Maria Dejmek).

W 3321. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Asia to nadrobi. Będzie wstrząśnięta nagłym pojawieniem się Danka w życiu jej i Huberta. Ale najbardziej wzburzony będzie Emil, który nigdy nie chciał znać ojca. Tymczasem on zacznie wprost nękać go niechcianymi odwiedzinami. Przyniesie mu „pamiątki” z wypraw do Afryki. Staś zacznie podejrzewać, że nie były to podróże turystyczne. Czy będzie chodzić o przemyt trofeów z zagrożonych gatunków zwierząt...? Jakie prawo ma do Emila ojciec, który przez całe jego życie w ogóle się nim nie interesował i nie wydał na niego ani złotówki?!