Barwy szczęścia, odcinek 3305: Łukaszowi nie uda się zamydlić oczu tresującej go Agnieszce. Będzie za sprytna na jego gierki – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3305 - czwartek, 29.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz powie Agnieszce, że chce zacząć wszystko od nowa i spróbować jeszcze raz. Wszystko po to, by oszukać ją, że zależy mu na nich i tak uśpić jej czujność. W dniu, będącym pierwszą rocznicą wakacji na Mazurach, gdzie się poznali, ona urządzi dla nich romantyczny wieczór – wino, oglądanie zdjęć i wspólna noc. Sadowski postara się jak najlepiej grać swoją rolę skruszonego kochanka.

Agnieszka nie da się nabrać Łukaszowi w 3305. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3305. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Agnieszka od rana będzie nie w humorze, a przecież poprzedniej nocy będzie w siódmym niebie. Wyjaśni się, dlaczego:

- Chcę cię przeprosić za to, że narzekałem rano, kiedy się obudziłem i byłem obolały. To było głupie i niepotrzebne. Wybacz. Najważniejsze, że spędziliśmy tę noc razem po raz pierwszy od bardzo dawna i to było dla mnie odświeżające – powie Łukasz i poprosi, by usiadła blisko niego.

Agnieszka usiądzie przed nim na stole w dość prowokującej pozie, a on zacznie pieścić jej nogi, mówiąc:

- Poczułem, że jednak bardzo za tobą tęsknię. Za twoim dotykiem, zapachem… Pomyślałem, że moglibyśmy… wiesz chyba…

- Co to za gra? – nie da się zwieść Zarzeczna.

- Żadna. Po prostu poczułem po tej nocy, że bardzo bym chciał odbudować naszą więź… fizyczną.

- Kombinujesz coś…

- Jeśli masz jakieś wątpliwości, to ja to rozumiem. Ja się nie narzucam. Ale myślę, że byłoby miło…

Agnieszka uda, że chce go pocałować, ale zamiast tego powie zimno:

- Niezła próba, kochanie…

Była dziewczyna nie da się nabrać, odsunie się i wstanie.

Powrót do koszmaru w 3317. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Po wyjściu ze szpitala w 3317. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz wróci do willi, w której więziła go Agnieszka. Będzie chciał stawić czoło swoim traumatycznym doświadczeniom, by nim nie zawładnęły.