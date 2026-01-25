Barwy szczęścia, odcinek 3305: Łukaszowi nie uda się zamydlić oczu tresującej go Agnieszce. Będzie za sprytna na jego gierki – ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2026-01-25 16:32

W 3305. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz (Michał Rolnicki) nadal będzie kontynuował swoją grę, udając, że zależy mu na Agnieszce (Katarzyna Tlałka). Ale ona nabierze podejrzeń i zrobi się nieoczekiwanie bardzo chłodna wobec niego. Sadowski będzie chciał sprawić wrażenie, że dąży do odbudowania ich więzi fizycznej, ale porywaczka będzie za sprytna, by mu uwierzyć. Łukasz stanowczo jej nie doceniał!

„Barwy szczęścia" odcinek 3305 - czwartek, 29.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz powie Agnieszce, że chce zacząć wszystko od nowa i spróbować jeszcze raz. Wszystko po to, by oszukać ją, że zależy mu na nich i tak uśpić jej czujność. W dniu, będącym pierwszą rocznicą wakacji na Mazurach, gdzie się poznali, ona urządzi dla nich romantyczny wieczór – wino, oglądanie zdjęć i wspólna noc. Sadowski postara się jak najlepiej grać swoją rolę skruszonego kochanka.

Agnieszka nie da się nabrać Łukaszowi w 3305. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3305. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Agnieszka od rana będzie nie w humorze, a przecież poprzedniej nocy będzie w siódmym niebie. Wyjaśni się, dlaczego:

- Chcę cię przeprosić za to, że narzekałem rano, kiedy się obudziłem i byłem obolały. To było głupie i niepotrzebne. Wybacz. Najważniejsze, że spędziliśmy tę noc razem po raz pierwszy od bardzo dawna i to było dla mnie odświeżające – powie Łukasz i poprosi, by usiadła blisko niego.

Agnieszka usiądzie przed nim na stole w dość prowokującej pozie, a on zacznie pieścić jej nogi, mówiąc:

- Poczułem, że jednak bardzo za tobą tęsknię. Za twoim dotykiem, zapachem… Pomyślałem, że moglibyśmy… wiesz chyba…

- Co to za gra? – nie da się zwieść Zarzeczna.

- Żadna. Po prostu poczułem po tej nocy, że bardzo bym chciał odbudować naszą więź… fizyczną.

- Kombinujesz coś…

- Jeśli masz jakieś wątpliwości, to ja to rozumiem. Ja się nie narzucam. Ale myślę, że byłoby miło…

Agnieszka uda, że chce go pocałować, ale zamiast tego powie zimno:

- Niezła próba, kochanie…

Była dziewczyna nie da się nabrać, odsunie się i wstanie.

Powrót do koszmaru w 3317. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Po wyjściu ze szpitala w 3317. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz wróci do willi, w której więziła go Agnieszka. Będzie chciał stawić czoło swoim traumatycznym doświadczeniom, by nim nie zawładnęły.

Barwy szczęścia, odcinek 3305. Łukasz (Michał Rolnicki), Agnieszka (Katarzyna Tlałka)
20 zdjęć

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3304: Sielanka Agnieszki z Łukaszem w ich kryjówce. St…
Barwy szczęścia ZWIASTUN. Starcie Józefiny z Zastoją w sądzie. Łukasz nadal więziony przez Agnieszkę 