Barwy szczęścia, odcinek 3304: Sielanka Agnieszki z Łukaszem w ich kryjówce. Stworzą swój osobny świat – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3204 - środa, 28.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Agnieszka powtarza przetrzymywanemu Łukaszowi, że są sobie przeznaczeni, a on musi być tylko jej, na zawsze. Sadowski we wszystkim jej przytakuje, by przetrwać. Obiecał jej, że się dla niej zmieni.

Cudowny wieczór rocznicowy Agnieszki i Łukasza – odcinek 3304 „Barw szczęścia”

W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz będzie kontynuował swoją strategię przetrwania i nawet zacznie mówić do Agnieszki „kochanie”, pałaszując jedno z sutych śniadań, które mu przygotuje. Stwierdzi, że chce zacząć wszystko od nowa, spróbować jeszcze raz.

- Dziś jest dobry dzień na nowy początek – powie Zarzeczna z tajemniczym uśmiechem.

- Dzień jak dzień – odpowie Sadowski, nie pamiętając, że tego dnia upłynie rok od ich pierwszego pocałunku.

Zreflektuje się, kiedy ona wróci po kilku godzinach w pięknej sukience i świetnie uczesana, z butelką wina i nowymi ubraniami dla niego. Bardzo się ucieszy, że on wreszcie sobie przypomniał… Będą mogli świętować! Będzie wspólne oglądanie zdjęć sprzed roku, z wakacji na Mazurach, z pomocą rzutnika. A kiedy będą potem tulić się do siebie w łóżku, Agnieszka stwierdzi:

- Najlepszy wieczór rocznicowy. Dam ci więcej wolności, jak mnie przekonasz, że na nią zasługujesz.

Łukasz wróci do miejsca swojego koszmaru w 3317. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Agnieszka zostanie zatrzymana, ale nie przyzna się do niczego. Celina (Orina Krajewska) jednak odnajdzie Łukasza i zawiezie do szpitala. Kiedy z niego wyjdzie w 3317. odcinku serialu „Barwy szczęścia”, poprosi o zawiezienie go prosto do domu, gdzie był przetrzymywany i wielokrotnie rażony paralizatorem. Zrobi to, by walczyć z traumą.