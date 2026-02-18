Barwy szczęścia, odcinek 3319: Z okazji ślubu Asia dostanie od Huberta prezent po matce. Trzymał go na tę okazję od dawna – ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2026-02-18 9:22

Minął już prawie rok od zaręczyn Asi (Anna Gzyra) i Huberta (Marek Molak). Po powrocie z miesięcznego pobytu w USA zaczną się przy ulicy Zacisznej przygotowania do ślubu. W 3319. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Sokalską czeka wielka niespodzianka. Pyrka będzie miał dla niej specjalny prezent. Podaruje jej coś bardzo dla siebie cennego, co trzymał na tę okazję od dawna. Zobacz ZDJĘCIA i poznaj szczegóły tych scen.

„Barwy szczęścia" odcinek 3319 - środa, 18.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia" przygoda Asi, Huberta i Emila (Artem Malaszczuk) z wycieczką do USA nie zaczęła się dobrze. Sokalska przekonała się, że ma awiofobię, a jej niewdzięczny syn zaczął się dąsać i oznajmił, że nigdzie nie poleci, bo chce zostać w Polsce z Polą (Gabriela Szewczyk). Trzeba było go długo przekonywać i przypominać, że przecież życzył sobie zagranicznych wojaży.

Przykra niespodzianka dla Emila przed ślubem w 3319 odcinku „Barw szczęścia"

Hubertowi, Asi i Emilowi udało się wylecieć do Stanów Zjednoczonych pomimo jej awiofobii. Trwające miesiąc wakacje okażą się cudownym czasem dla rodziny. Ale po powrocie czekają ją wielkie zmiany. Także na gorsze – Emil dowie się, że nie może już myśleć o Poli jak o swojej dziewczynie. Zostanie przez nią odrzucony i wszelkie pretensje w tej sprawie zgłosi do Emilki (Jessica Frankiewicz).

To Asia dostanie cenniejszą pamiątkę po matce Huberta w 3319 odcinku "Barw szczęścia"

W 3319 odcinku serialu „Barwy szczęścia" zaczną się przy ulicy Zacisznej, w domu Pyrków, przygotowania do ślubu. To już niemal rok od chwili, kiedy Asię zaskoczył po powrocie z kancelarii niecodzienny widok elegancko ubranego Huberta, stojącego za zastawionym stołem.

Po chwili Pyrka uklęknął i się jej oświadczył. Teraz wręczy przyszłej żonie wyjątkowy prezent. Trzymał go właśnie na tę okazję przez wiele lat, a teraz dostanie go Sokalska. To pamiątkowy łańcuszek należący niegdyś do jego ukochanej matki Marii (Izabela Kuna). 

- Chcę, żebyś teraz ty go nosiła... Mama na pewno byłaby szczęśliwa…

 W finale na Zacisznej w 3319 odcinku "Barw szczęścia" pojawią się za to pierwsi goście. Przede wszystkim córka pana młodego, Marysia (Nina Szumowska) oraz jego młodszy brat Staś (Olaf Kaprzyk).

- Powiedziałam mamie, że muszę być na twoim ślubie i już! - wyzna Marysia, która nie stanie na drodze do szczęścia Huberta i Asi. 

