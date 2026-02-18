Barwy szczęścia, odcinek 3319: Z okazji ślubu Asia dostanie od Huberta prezent po matce. Trzymał go na tę okazję od dawna – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3319 - środa, 18.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia" przygoda Asi, Huberta i Emila (Artem Malaszczuk) z wycieczką do USA nie zaczęła się dobrze. Sokalska przekonała się, że ma awiofobię, a jej niewdzięczny syn zaczął się dąsać i oznajmił, że nigdzie nie poleci, bo chce zostać w Polsce z Polą (Gabriela Szewczyk). Trzeba było go długo przekonywać i przypominać, że przecież życzył sobie zagranicznych wojaży.

Przykra niespodzianka dla Emila przed ślubem w 3319 odcinku „Barw szczęścia"

Hubertowi, Asi i Emilowi udało się wylecieć do Stanów Zjednoczonych pomimo jej awiofobii. Trwające miesiąc wakacje okażą się cudownym czasem dla rodziny. Ale po powrocie czekają ją wielkie zmiany. Także na gorsze – Emil dowie się, że nie może już myśleć o Poli jak o swojej dziewczynie. Zostanie przez nią odrzucony i wszelkie pretensje w tej sprawie zgłosi do Emilki (Jessica Frankiewicz).

To Asia dostanie cenniejszą pamiątkę po matce Huberta w 3319 odcinku "Barw szczęścia"

W 3319 odcinku serialu „Barwy szczęścia" zaczną się przy ulicy Zacisznej, w domu Pyrków, przygotowania do ślubu. To już niemal rok od chwili, kiedy Asię zaskoczył po powrocie z kancelarii niecodzienny widok elegancko ubranego Huberta, stojącego za zastawionym stołem.

Po chwili Pyrka uklęknął i się jej oświadczył. Teraz wręczy przyszłej żonie wyjątkowy prezent. Trzymał go właśnie na tę okazję przez wiele lat, a teraz dostanie go Sokalska. To pamiątkowy łańcuszek należący niegdyś do jego ukochanej matki Marii (Izabela Kuna).

- Chcę, żebyś teraz ty go nosiła... Mama na pewno byłaby szczęśliwa…

W finale na Zacisznej w 3319 odcinku "Barw szczęścia" pojawią się za to pierwsi goście. Przede wszystkim córka pana młodego, Marysia (Nina Szumowska) oraz jego młodszy brat Staś (Olaf Kaprzyk).

- Powiedziałam mamie, że muszę być na twoim ślubie i już! - wyzna Marysia, która nie stanie na drodze do szczęścia Huberta i Asi.

