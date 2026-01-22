Barwy szczęścia, odcinek 3319: Stański wyciągnie rękę do straumatyzowaneigo Łukasza. Bruno da mu dobrą radę

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-01-22 13:43

W 3319 odcinku „Barw szczęścia” Łukasz (Michał Rolnicki) nie będzie już więźniem chorej psychicznie Agnieszki (Katarzyna Tlałka), ale koszmar porwania wcale się dla niego nie skończy. Choć fizycznie wróci do formy, trauma nie da mu spokoju. To właśnie Bruno Stański (Lesław Żurek) jako jeden z pierwszych dostrzeże, że przyjaciel sam sobie z tym nie poradzi. W 3319 odcinku „Barw szczęścia” wyciągnie do Łukasza rękę i popchnie go w stronę terapii, dając mu najważniejszą radę od czasu uwolnienia.

"Barwy szczęścia" odcinek 3319 - środa, 18.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3319 odcinku „Barw szczęścia” Łukasz coraz boleśniej odczuje skutki tego, co przeżyje podczas uwięzienia przez Agnieszkę. Choć lekarze postawią go na nogi, a rany fizyczne się zagoją, psychika Sadowskiego pozostanie w rozsypce. Wspomnienia piwnicy, kajdanek i leków nie pozwolą mu normalnie funkcjonować. 

Dramat Łukasza po uwolnieniu z pułapki Agnieszki. Bezsenność to początek

Najbardziej dokuczliwa okaże się bezsenność. Łukasz nie będzie w stanie przesypiać nocy ani odnaleźć się w zwykłym rytmie dnia. Nic dziwnego, skoro spędzi tyle czasu zamknięty w piwnicy przez Agnieszkę. Każda próba powrotu do normalności zakończy się frustracją i narastającym lękiem, którego nie zdoła zagłuszyć nawet wsparcie najbliższych.

Bruno zauważy, że Łukasz potrzebuje pomocy

W 3319 odcinku „Barw szczęścia” przełom nastąpi wtedy, gdy Łukasz zdecyduje się otworzyć przed Brunem Stańskim. To właśnie przyjaciel zobaczy, jak bardzo Sadowski jest rozbity. Bruno szybko zrozumie, że rozmowy i dobra wola nie wystarczą. Będzie potrzebne zaangażowanie specjalistów. 

Stański nie będzie owijał w bawełnę. Wprost zasugeruje Łukaszowi, że powinien skorzystać z profesjonalnej pomocy i zapisać się na terapię. Nie będzie to oznaka słabości, lecz jedyna rozsądna droga, by poradzić sobie z traumą, która zacznie przejmować kontrolę nad życiem Sadowskiego.

W 3319 odcinku „Barw szczęścia” Łukasz nie podejmie decyzji od razu. Z jednej strony poczuje ulgę, że ktoś w końcu nazwał jego problem wprost, z drugiej, będzie się bał wracania do bolesnych wspomnień. Jednocześnie coraz wyraźniej zrozumie, że sam nie jest w stanie tego udźwignąć. Pewnym jest, że Łukasz może liczyć na przyjaciół i bliskich. 

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Starcie Józefiny z Zastoją w sądzie. Łukasz nadal więziony przez Agnieszkę 