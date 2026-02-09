Barwy szczęścia, odcinek 3317: Powrót uwolnionego Łukasza do Ksawerego i Kasi! Tak powita go była żona - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3317 - poniedziałek, 16.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3317 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz w końcu opuści szpital, do którego trafi dzięki Celinie (Orina Krajewska)! Zdradzamy, że Brońska odnajdzie go ledwo żywego po ucieczce z więzienia chorej psychicznie Agnieszki (Katarzyna Tlałka) i natychmiast przekaże w ręce lekarzy wycieńczonego i półprzytomnego detektywa, który pod ich opieką szybko wróci do zdrowia. Przynajmniej tego fizycznego, gdyż jego psychika pozostawi jeszcze wiele do życzenia.

Ale mimo tego w 3317 odcinku "Barw szczęścia" lekarz wypiszą Sadowskiego do domu. Jednak nim do niego dotrze, to zjawi się najpierw przed szkołą Ksawerego, z którym jako jednym jeszcze nie zobaczy się po swoim odnalezieniu i uwolnieniu. Tym bardziej, że to właśnie jego syn będzie to wszystko najmocniej przeżywał.

Poruszające powitanie Sadowskich po uwolnieniu Łukasza w 3317 odcinku "Barw szczęścia"!

I oczywiście, w 3317 odcinku "Barw szczęścia" Ksawery ogromnie się ucieszy na widok ojca. Młody Sadowski od razu wpadnie Łukaszowi w objęcia, a on to odwzajemni!

- Tata?! - krzyknie radośnie Ksawery.

Ale w 3317 odcinku "Barw szczęścia" nie tylko syn uraduje się na widok Łukasza, gdyż dokładnie tak samo zareaguje i Kasia, gdy chłopaki wspólnie wrócą do ich wspólnego domu, jak za dawnych czasów. Sadowska czule powita swojego byłego męża, po czym tak samo jak Ksawery, od razu wpadnie mu w ramiona, co i były mąż także odwzajemni. A po chwili do byłych małżonków dołączy i ich syn.

- Dobrze cię widzieć - powita go Kasia.

Kasia i Łukasz nie wrócą do siebie w 3317 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3317 odcinku "Barw szczęścia" byli małżonkowie znów mocno się do siebie zbliżą. Jednak na próżno będzie liczyć, że mimo wszystko do siebie wrócą. Oczywiście, Kasia ogromnie ucieszy się z odnalezienia i powrotu Łukasza. Tym bardziej, iż będzie świadkiem tego, jak Ksawery ogromnie będzie przeżywał zniknięcie ojca. Ale nic więcej, gdyż nie zostawi dla niego Mariusza (Rafał Cieszyński), z którym dopiero co się pogodzi po wyjaśnieniu afery z Janką (Oliwia Drożdżyk).

A Sadowski po całej tej sytuacji w 3317 odcinku "Barw szczęścia" także nie będzie myślał o powrocie do przyrodniej siostry Agnieszki, która go porwała i więziła. A wręcz przeciwnie, gdyż po uratowaniu przez Celinę, to do niej jego serce znów zabije mocniej i to z nią Łukasz będzie chciał spróbować jeszcze raz. Tym bardziej, że Brońska, choć nie od razu, to jednak da mu na to nadzieję. A zatem, o powrocie do siebie Sadowskich nie będzie mowy!

