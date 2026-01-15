Barwy szczęścia, odcinek 3313: Agata i Ignacy zniszczą przygotowania do ślubu Asi i Huberta! Przez nich nie dojdzie do uroczystości? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3313 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3313 odcinku "Barw szczęścia" Asia i Hubert w końcu zaczną przygotowywania do swojego ślubu, co w świetle ostatnich problemów z Iwoną (Izabela Zwierzyńska) wcale nie będzie łatwe! Zdradzamy, że Pyrka zacznie naciskać na swoich najbliższych na sprzedaż jej części rodzinnego domu, gdyż pilnie będzie potrzebować pieniędzy na spłatę prawnika w USA. A jej brat i przyszła bratowa nie będą dysponowali takimi funduszami. I wówczas pojawi się problem.

Ale na szczęście, w tym wszystkim w 3313 odcinku "Barw szczęścia" narzeczeni wreszcie znajdą chwilę na coś miłego! Tyle tylko, że i to nie potrwa długo. A wszystko tym razem przez młodszą siostrę Pyrki, która wraz ze swoim ukochanym jeszcze mu dołoży!

Ta rozmowa z Agatą i Ignacym dobije Huberta w 3313 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3313 odcinku "Barw szczęścia" Agata i Ignacy odbędą z Hubertem poważną rozmowę, po której Pyrka już całkowicie straci radość, humor i zapadł z przygotowań do ślubu. I nic dziwnego, gdyż jego młodsza siostra wraz z Kieliszewskim postawią go jeszcze bardziej przy ścianie, gdy najpewniej oświadczą, że sami także postanowili wyprowadzić się z ich rodzinnego domu i pójść na swoje. Tym bardziej, że już w trakcie ich pobytu w USA zaczną myśleć o własnym domu i dziecku.

A w 3313 odcinku "Barw szczęścia" postanowią to najpewniej w końcu zrealizować. Szczególnie, że Ignacy już wcześniej zacznie naciskać w tej sprawie na swoją ukochaną, która jednak będzie chciała się z tym wstrzymać, gdyż zda sobie sprawę, że dołożą jej bratu i bratowej dodatkowych kosztów i to jeszcze przed ich ślubem. A zwłaszcza, gdy jeszcze wrócą z USA ze złymi wieściami w sprawie Iwony, której i Agata będzie chciała pomóc, ale jej ukochany się na to nie zgodzi, gdyż po ostatniej akcji będzie miał nauczkę.

Przez Pyrkę i Kieliszewskiego w 3313 odcinku "Barw szczęścia" nie dojdzie do ślubu Asi i Huberta?

I zdaje się, że w 3313 odcinku "Barw szczęścia" to właśnie Ignacy w końcu skutecznie przyciśnie Agatę, która w końcu zdecyduje się szczerze porozmawiać z bratem i przekazać mu ich decyzję o wyprowadzce z domu Pyrków, która kompletnie załamie jej brata. I trudno się dziwić, gdyż już nie będzie miał, z czego spłacić Iwony, a teraz jeszcze dojdą im dodatkowe koszty!

Czy w tej sytuacji w 3313 odcinku "Barw szczęścia" Asia i Hubert będą mogli już zapomnieć o ślubie, bo nie będzie ich na niego stać? A może po rozpaczliwej reakcji Pyrki, para jednak zmieni zdanie lub uda się znaleźć inne rozwiązanie, aby uroczystość jednak mogła dojść do skutku? Wiele na to wskazuje, bo na szczęście mimo wszystko ślub Sokalskiej i Pyrki się odbędzie i pojawią się na nim także Pyrka z Kieliszewskim!