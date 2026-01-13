Barwy szczęścia, odcinek 3303: Smutny powrót Asi i Huberta ze Stanów. Przywiozą dramatyczne wieści o Iwonie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3303 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3303 odcinku „Barw szczęścia” Hubert i Asia wrócą z USA razem z Emilem, jednak ich powrót szybko straci radosny charakter. Choć bliscy będą liczyć na dobre wiadomości zza oceanu, para przekaże rodzinie informacje, które wprawią wszystkich w osłupienie. Chodzi o Iwonę, siostrę Huberta i Agaty, która od jakiegoś czasu mieszka w Stanach Zjednoczonych i raczej nie pokazuje się w kraju.

Problemy Iwony. Asia z Hubertem przekażą prawdę w 3303 odcinku „Barw szczęścia”

Hubert wyzna, że Iwona wpadła w poważne tarapaty finansowe. Jej sytuacja okaże się na tyle trudna, że kobieta będzie zmuszona zrezygnować ze swojej części domu Pyrków. Ta wiadomość spadnie na rodzinę jak grom z jasnego nieba i natychmiast wywoła lawinę emocji oraz trudnych pytań o przyszłość.

Zdezorientowany Hubert nie będzie ukrywał, że kompletnie nie wie, jak rozwiązać ten problem. – Kurczę, nie wiem, co zrobić… – przyzna bezradnie.

Wtedy pojawi się propozycja, która jeszcze bardziej zaogni sytuację. – A sprzedaż domu? Moglibyście spłacić Iwonę… – padnie sugestia, która spotka się z natychmiastowym sprzeciwem.

Hubert stanowczo odrzuci ten pomysł i jasno da do zrozumienia, że nie zgodzi się na utratę rodzinnego domu. – Nie ma mowy! To jest nasz dom rodzinny... Ja nie chcę mieszkać nigdzie indziej! – powie wzburzony.

Pyrkowie sprzedadzą dom rodzinny? Hubert zaprotestuje

Asia spróbuje uspokoić atmosferę i nie dopuścić do pochopnych decyzji. Zwróci uwagę, że sytuacja wymaga chłodnej głowy i dokładnego przeanalizowania wszystkich możliwości.

– Spokojnie, kochani… To trzeba przemyśleć, sprawdzić wszystkie opcje... – zaproponuje, starając się załagodzić konflikt.

Choć emocje sięgną zenitu, Hubert spróbuje zebrać myśli i odłożyć decyzję na później.

– Masz rację... Jak się porządnie wyśpię, to na pewno coś wymyślę! – stwierdzi, licząc, że z czasem znajdzie wyjście z tej trudnej sytuacji.

W 3303 odcinku „Barw szczęścia” stanie się jasne, że problemy Iwony z USA mogą mieć poważne konsekwencje dla całej rodziny Pyrków. Czy Hubert i Asia znajdą sposób, by pomóc siostrze, nie tracąc przy tym rodzinnego domu? Ta sprawa dopiero się rozkręci.