Barwy szczęścia, odcinek 3312: Przebłysk śledczej intuicji Kodura. Wezwie Czesława, a on wskaże na ciele „pamiątki” po Agnieszce - ZDJĘCIA

Anna Kilian
2026-01-29 15:30

W 3312. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Agnieszka (Katarzyna Tlałka) – mistrzyni emocjonalnego kamuflażu – cały czas będzie w komisariacie udawać ofiarę policyjnych oskarżeń. Kodur (Oskar Stoczyński) wezwie Czesława (Marian Jaskulski), by od niego dowiedzieć się, jaka jest jego córka. Czy może być niebezpieczna… Przeczucia go nie zawiodą…

„Barwy szczęścia" odcinek 3312 - poniedziałek, 09.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3312. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kodur zatrzyma Agnieszkę po tym, jak Celina (Orina Krajewska) oznajmi mu, że podejrzana już się zorientowała, że jest obserwowana i prawdopodobnie będzie chciała uciec, a Łukasza (Michał Rolnicki) zostawić na śmierć w miejscu, gdzie go przetrzymuje. Zarzeczna będzie w komisariacie utrzymywać, że o niczym nie wie, wygłaszając patetycznie:

- Nikomu nie zależy bardziej na tym, żeby się znalazł, niż mnie, bo ja, proszę pana, go kocham!

Marcin oznajmi jej, że prokurator złoży wniosek o jej tymczasowe aresztowanie, a Sadowski umrze, jeżeli ona nie wskaże miejsca, gdzie go trzyma. Wtedy Zarzeczna rozpłacze się i oskarży go o dręczenie. Potem będzie usiłowała rzucić złe światło na Celinę:

- To ona miała motyw i możliwości. Nigdy nie potrafiła się pogodzić z tym, że Łukasz wybrał mnie. Robiła wszystko, żeby nas rozdzielić. Ciągle go nękała. Wydzwaniała... Udawała, że ma jakieś zlecenia. Krążyła wokół niego. A kiedy się zorientowała, że to nie działa, posunęła się dalej.

W 3312. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Czesław pokaże swoje rany

W 3312. odcinku serialu „Barwy szczęścia" komisarz Kodur dozna nagle dedukcyjnego olśnienia i zaprosi na komisariat Czesława, by wypytać go o Agnieszkę i dowiedzieć się, czy rzeczywiście byłaby zdolna skrzywdzić Łukasza. Jej ojciec nie pozostawi żadnych wątpliwości. Stwierdzi nawet, że się tego spodziewał - że ona w końcu przekroczy granicę. I najważniejsze – powie, że swojej córki boi się już od dawna.

- Ona lubi mieć kontrolę. Od dziecka taka była. Wszystko zawsze musiało być tak, jak ona chce. U niej w domu działy się złe rzeczy. Mąż w końcu nie wytrzymał, odszedł. Pamiątka po wymianie opinii z córką – i tu na dowód swoich wywodów pokaże Marcinowi dużą bliznę na przedramieniu, dodając, że nie raz go zraniła.

Czesław zostanie u Kasi w 3313. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3313. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia (Katarzyna Glinka) poprosi ojca, by pomieszkał z nią i Ksawerym (Bartosz Gruchot). Nie będzie chciała, by po tym, co przeszedł z Agnieszką, został sam we Włocławku.

Barwy szczęścia, odcinek 3312. Kodur (Oskar Stoczyński), Czesław (Marian Jaskulski)
