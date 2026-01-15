Barwy szczęścia, odcinek 3311: Szokująca przemiana Ksawcia! Przez porwanie Łukasza stanie się agresywny

"Barwy szczęścia" odcinek 3311 - piątek, 6.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Przemiana Ksawerego zaszokuje Kasię. Dotąd uśmiechnięty i kochający Ksawcio zamieni się w agresywnego rozrabiakę! Chłopiec dowie się od Kasi, że ojciec zaginął, a policja nie wie, gdzie się znajduje. Ksawery zacznie domyślać się, że za porwaniem stoi psychopatka Agnieszka (Katarzyna Tlałka), zwracając uwagę na jej podejrzane zachowania, jak kupowanie ulubionej czekolady Łukasza. Te spostrzeżenia wpłyną na jego psychikę, powodując narastające napięcie i poczucie bezradności.

Chłopiec będzie miał rację, bo widzowie wiedzą doskonale, że zaginięcie Sadowskiego to sprawka niezrównoważonej siostry Kasi. Będzie więziła dziennikarza, który zacznie chwytać się każdego sposobu na to, by wydostać się na wolność.

Ksawcio nie poradzi sobie ze zniknięciem ojca

Chłopiec będzie musiał zmierzyć się nie tylko z lękiem o Łukasza, ale także z frustracją, że nikt do tej pory nie potrafił go ochronić ani znaleźć Łukasza. To w 3311 odcinku „Barw szczęścia” doprowadzi do jawnego buntu i agresji w szkole i w domu. Młody syn Kasi zacznie być agresywny, wda się w bójkę i nic nie pozostanie po zadowolonym i rezolutnym chłopaku, którym był przed uprowadzeniem Łukasza.

Ksawery dojdzie do siebie po odnalezieniu Łukasza?

Jednocześnie w 3311 odcinku „Barw szczęścia” Celina dopnie swego i przekona inspektora Kodura (Oskar Stoczyński), aby natychmiast załatwił nakaz zatrzymania Agnieszki. Dzięki temu śledztwo nabierze tempa i może wreszcie doprowadzić do schwytania psychopatki, zanim Ksawery zostanie całkowicie wytrącony z równowagi.

W 3311 odcinku „Barw szczęścia” narastająca agresja Ksawerego pokaże, jak bardzo porwanie ojca wpływa na psychikę dziecka. Jednocześnie śledztwo Celiny i działania Kodura dadzą nadzieję, że Łukasz zostanie uwolniony, a syn w końcu odzyska poczucie bezpieczeństwa.