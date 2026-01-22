Barwy szczęścia, odcinek 3309: Natalia przez rozstanie z Cezarym zawali sprawy w kancelarii! Każe Asi przejąć pracę - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-01-22 14:02

W 3309 odcinku „Barw szczęścia” Natalia (Maria Dejmek) znajdzie się w kiepskiej sytuacji – kłótnie i rozstanie z Cezarym (Marcel Opaliński) wyprowadzą ją z równowagi na tyle, że nie będzie w stanie skupić się na pracy w kancelarii. Żeby pilne sprawy klientów nie ucierpiały, postanowi natychmiast powierzyć obowiązki swojej współpracownicy, Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz). To dopiero początek rewolucji w życiu Zwoleńskiej.

„Barwy szczęścia" odcinek 3309 - środa, 04.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3309 odcinku „Barw szczęścia” atmosfera w domu Natalii i Cezarego będzie napięta. Po ujawnieniu planów zemsty za krzywdę matki między małżonkami dojdzie do poważnego spięcia. Natalia nie pozwoli, by mąż dopuścił się zlecenia zabójstwa  oszusta Andrzeja (Leon Charewicz), więc sama doniesie na ukochanego! To doprowadzi go do szału. Kolejne nieporozumienia sprawią, że prawniczka poczuje, że nie może dłużej znosić milczenia i fochów męża, który mimo uratowania życia przed potencjalnym więzieniem, nadal pozostanie wrogo nastawiony.

Kolejne kłótnie Natalii i Cezarego sprawią, że Zwoleńska przestanie myśleć o obowiązkach

W pewnym momencie kobieta wybuchnie, wyraźnie stwierdzając, że taka sytuacja nie może trwać. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, prawniczka nie zniesie zachowania partnera.

-  (...) Za zlecenie zabójstwa mógłbyś dostać dożywocie. Rozumiesz? Czy do ciebie dociera? – usłyszy Rawicz od żony.

- Przestań już truć. Daj mi spokój – odburknie Cezary.

Konflikt w domu sprawi, że Natalia nie będzie w stanie skupić się na bieżących obowiązkach w kancelarii.

Natalia powierzy obowiązki Asi

Zrozpaczona Zwoleńska w 3309 odcinku „Barw szczęścia” podejmie decyzję, by wyjechać z domu na kilka dni i ochłonąć. Jednocześnie natychmiast powiadomi swoją współpracownicę, Asię, aby przejęła prowadzenie spraw klientów. Chociaż Natalia zawsze stała na czele kancelarii, odpowiadając za najważniejsze sprawy prawne, teraz z powodu osobistych problemów zmuszona będzie oddać część swoich obowiązków w ręce koleżanki.

- Mam coś ważnego do załatwienia, więc odwołaj wszystkie moje spotkania – poinformuje swoją asystentkę, wyciągając walizki i przygotowując się do wyjazdu – podaje światseriali.interia.pl.

Natalia zacznie się pakować, a w konflikt z Cezarym włączy się Józefina (Elżbieta Jarosik). 

