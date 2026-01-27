Barwy szczęścia, odcinek 3309: Aldona nie zgodzi się spełnić ostatniej woli matki Romea! Sprowadzi na nich poważne konsekwencje

"Barwy szczęścia" odcinek 3309 - środa, 4.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3309 odcinku "Barw szczęścia" Aldona nie zgodzi się spełnić szalonego pomysłu Romea i rozsypać prochów jego matki we własnym ogródku. I choć taka będzie ostatnia wola kobiety, która zapragnie spocząć w sadzie, to Grzelakowa jak podaje swiatseriali.interia.pl absolutnie nie da na to swojej zgody!

Wszystko przez to, że w 3309 odcinku "Barw szczęścia" żona Borysa będzie wiedziała, że prochy matki Romea trafią z Włoch do Polski nielegalnie, gdyż Bianchi do tego czasu nie otrzyma na to potrzebnych zgód. A że Borys nie będzie chciał dłużej czekać, to sam zgodzi się uczestniczyć w tym procesie, czym już zszokuje Aldonę!

- Skarbulku, byłem w konsulacie, we włoskim urzędzie i nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, ile to potrwa. Załatwimy to jakoś w Polsce - zapowie jej Borys.

Aldona będzie bać się konsekwencji po nielegalnym sprowadzeniu prochów matki Romea w 3309 odcinku "Barw szczęścia"!

A to dlatego, że w 3309 odcinku "Barw szczęścia" Grzelakowa doskonale będzie wiedziała, że będzie mogło oznaczać to kłopoty! I stąd od razu zacznie panikować. Zwłaszcza, gdy jeszcze dowie się, że Bianchi chce rozsypać prochy matki w jej ogródku.

- Tyle dni tam siedzieli i nagle postanowił wrócić bez załatwienia sprawy... Cały Borys. W gorącej wodzie kąpany... Przecież to jest nielegalne i na pewno będą z tego problemy - zdenerwuje się Aldona.

I choć w 3309 odcinku "Barw szczęścia" Aldona nie da Włochowi tego po sobie poznać, to za swojego męża weźmie się od razu po powrocie. Szczególnie, że za ten pomysł i na niego będzie wściekła! Oczywiście, Grzelak obieca jej to załatwić. Tym bardziej, że jego żona swojego zdania w tej sprawie nie zmieni!

- Jak tylko trochę odpocznę, zabieram się za załatwienie tej sprawy jak należy - obieca jej mąż.

Grzelakowie znajdą się w trudnej sytuacji w 3309 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3309 odcinku "Barw szczęścia" Borys będzie miał, czym się zajmować, gdyż strach Aldony nie minie. I nic dziwnego, gdyż przecież Grzelakowie będą już na baka z prawem po wcześniejszych problemach Aleksa (Hubert Wiatrowski) z kolegami z klasy - Jackiem (Aleksander Szeląg) i Julkiem (Kacper Krasowski), którzy zasadzili w szklarni Grzelaków marihuanę, czy wcześniejszym znalezieniu jej przy jego matce, gdy podrzucili jej ją jej koledzy z uczelni.

A gdy do tego wszystkiego w 3309 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie jeszcze akcja z nielegalnym wywiezieniem urny z prochami matki Romea z Włoch do Polski i możliwym wysypaniu ich w ich ogórku to już w ogóle...