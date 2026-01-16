Barwy szczęścia, odcinek 3301: Cezary pomści cierpienie Józefiny! Zapowie, że oszust Andrzej zapłaci za to, co jej zrobił

"Barwy szczęścia" odcinek 3301 - piątek, 23.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Po zawale serca Józefiny w 3301 odcinku "Barw szczęścia" Cezary zda sobie sprawę, że być może matka nigdy nie dojdzie do siebie! Nie dość, że seniorka znów straci chęci do życia, to jeszcze będzie ją prześladowała myśl, że Andrzej może uniknąć kary za to, co jej zrobił. Złoży bowiem przed sądem oczerniające ją zeznania. A wszystko po to, by sąd go nie skazał za to, że okradł Rawiczową, wpakował ją w kredyt na 5 milionów złotych i przez niego musiała sprzedać dom oraz stadninę!

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3301: Józefina cudem przeżyje zawał serca po oskarżeniach Andrzeja! To dopiero początek jej problemów

Cezary żądny zemsty na Andrzeju w 3301 odcinku "Barw szczęścia"

W 3301 odcinku "Barw szczęścia" Cezary wróci od matki ze szpitala z poczuciem, że musi coś zrobić, by ulżyć jej w cierpieniu. Jak podaje światseriali.interia.pl od razu zacznie szukać czegoś w laptopie, lecz szybko zamknie komputer, kiedy zjawi się Natalia (Maria Dejmek). Na pytanie żony, czy chce załatwić dla matki terapeutę, chłodno odpowie, że nie zamierza zmuszać jej do spotkania z psychologiem, bo nie wierzy w to, że on pomoże.

- Do tej pory obywała się bez pomocy. Ze wszystkim sobie radziła sama - stwierdzi Cezary i od razu dorzuci, że nigdy nie wybaczy Andrzejowi, że przez niego Józefina tak cierpi.

- Musi zapłacić za to, co jej zrobił. Za każdy grosz, za każdy stres, upokorzenie i za zawał - tymi słowami Rawicz w 3301 odcinku "Barw szczęścia" da Natalii do zrozumienia, że zemsta za krzywdy matki jest teraz jego głównym celem.

Rawicz znajdzie płatnego zabójcę, żeby pozbyć się Andrzeja

To dlatego Cezary też zacznie szukać płatnego zabójcy, który pozbędzie się Andrzeja za kratami aresztu. Znajdzie odpowiedniego przestępcę, któremu powierzy to zlecenie. Niedługo potem Natalia odkryje, że Cezary chce zlecić zabójstwo Zastoi.