Barwy szczęścia, odcinek 3301: Józefina cudem przeżyje zawał serca po oskarżeniach Andrzeja! To dopiero początek jej problemów

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-01-16 12:50

W 3301 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik) po przebytym zawale serca ocknie się w szpitalu i dotrze do niej, jak podle podczas procesu w sądzie znów ją upokorzył oszust Andrzej (Leon Charewicz), To oczerniające zeznania Zastoi wywołają u Rawiczowej atak sera, który cudem przeżyje, ale nie od razu dojdzie do siebie, Przeciwnie, po tym, co Andrzej powie przed sądem Józefina w 3301 odcinku "Barw szczęścia" będzie chciała zapaść się po ziemię, zupełnie bezradna wobec bezczelnego oszusta! Na tym jej problemy się nie skończą...

"Barwy szczęścia" odcinek 3301 - piątek, 23.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Zawał serca Józefiny nie będzie najgorszym, co ją spotka w 3301 odcinku "Barw szczęścia"! Po tym jak straci przytomność na sali sądowej, kiedy Andrzej Zastoja na swoim procesie z bezczelnym uśmiechem na ustach oczerni ją swoimi zeznaniami, Rawiczowa będzie musiała się zmierzyć z poważnymi problemami ze zdrowiem! Psychicznie znów będzie w zupełnie rozsypce, straci chęć do życia, nie znajdzie w sobie dość siły, żeby wziąć się w garść. 

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3313: Kasia wreszcie pozna dramat Czesława! Po zatrzymaniu Agnieszki dowie się, co ojciec przez nią przeżył

Upokorzona Józefina w 3301 odcinku "Barw szczęścia" nie dojdzie do siebie w szpitalu

Co prawda w 3301 odcinku "Barw szczęścia" Cezary spróbuje podtrzymać na duchu matkę przebywającą w szpitalu, ale Józefina będzie w tak złym stanie, że poprosi syna, aby dał jej spokój. Ze łzami w oczach powie, jak kolejny raz Andrzej ją upokorzył i ośmieszył, tym razem w sądzie. Nie uda jej się zapomnieć o oszuście, o jego istnieniu, bo będzie zupełnie bezradna wobec jego działań. Nawet odsiadka w areszcie i wizja więzienia nie powstrzymają Zastoi przed próbami zniszczenia byłej narzeczonej. 

Ze łzami w oczach Rawiczowa w 3301 odcinku "Barw szczęścia" wyzna Cezaremu, że nie może wymazać z pamięci tego, co się stało w sądzie podczas procesu Andrzeja. 

- Ciągle o nim myślę... I widzę jego bezczelną minę, jak patrzy na mnie w tym sądzie. I jak się cieszy, upokarzając mnie...

Tylko specjalista może pomóc Józefinie w 3301 odcinku "Barw szczęścia"?

W szpitalu u Józefiny w 3301 odcinku "Barw szczęścia" zjawią się też Natalia (Maria Dejmek) i Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska), ale seniorka nie zechce ich widzieć. Cezary przekaże żonie i teściowej, że z jego matką jest coraz gorzej. W tym momencie matka Natalii wspomni zięciowi, że zna świetnego terapeutę, który jej pomógł. Bo problemy zdrowotne Rawiczowej po przeżytym zawale wcale się nie skończą. 

Barwy szczęścia. Józefina jemu zleci zabójstwo Andrzeja! Nie będzie wiedziała, kim jest bandyta

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3304: Natalia doniesie policji na Cezarego. Powie Kodu…
Barwy szczęścia, odcinek 3301: Józefina cudem przeżyje zawał serca po oskarżeniach Andrzeja! To dopiero początek jej problemów
16 zdjęć