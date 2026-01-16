Barwy szczęścia, odcinek 3301: Józefina cudem przeżyje zawał serca po oskarżeniach Andrzeja! To dopiero początek jej problemów

"Barwy szczęścia" odcinek 3301 - piątek, 23.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Zawał serca Józefiny nie będzie najgorszym, co ją spotka w 3301 odcinku "Barw szczęścia"! Po tym jak straci przytomność na sali sądowej, kiedy Andrzej Zastoja na swoim procesie z bezczelnym uśmiechem na ustach oczerni ją swoimi zeznaniami, Rawiczowa będzie musiała się zmierzyć z poważnymi problemami ze zdrowiem! Psychicznie znów będzie w zupełnie rozsypce, straci chęć do życia, nie znajdzie w sobie dość siły, żeby wziąć się w garść.

Upokorzona Józefina w 3301 odcinku "Barw szczęścia" nie dojdzie do siebie w szpitalu

Co prawda w 3301 odcinku "Barw szczęścia" Cezary spróbuje podtrzymać na duchu matkę przebywającą w szpitalu, ale Józefina będzie w tak złym stanie, że poprosi syna, aby dał jej spokój. Ze łzami w oczach powie, jak kolejny raz Andrzej ją upokorzył i ośmieszył, tym razem w sądzie. Nie uda jej się zapomnieć o oszuście, o jego istnieniu, bo będzie zupełnie bezradna wobec jego działań. Nawet odsiadka w areszcie i wizja więzienia nie powstrzymają Zastoi przed próbami zniszczenia byłej narzeczonej.

Ze łzami w oczach Rawiczowa w 3301 odcinku "Barw szczęścia" wyzna Cezaremu, że nie może wymazać z pamięci tego, co się stało w sądzie podczas procesu Andrzeja.

- Ciągle o nim myślę... I widzę jego bezczelną minę, jak patrzy na mnie w tym sądzie. I jak się cieszy, upokarzając mnie...

Tylko specjalista może pomóc Józefinie w 3301 odcinku "Barw szczęścia"?

W szpitalu u Józefiny w 3301 odcinku "Barw szczęścia" zjawią się też Natalia (Maria Dejmek) i Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska), ale seniorka nie zechce ich widzieć. Cezary przekaże żonie i teściowej, że z jego matką jest coraz gorzej. W tym momencie matka Natalii wspomni zięciowi, że zna świetnego terapeutę, który jej pomógł. Bo problemy zdrowotne Rawiczowej po przeżytym zawale wcale się nie skończą.