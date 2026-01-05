Barwy szczęścia, odcinek 3296: Janka obieca Mariuszowi ukryć ich wspólną noc przed Kasią! Nie wytrzyma i sam powie jej prawdę - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-01-05 11:28

W 3296 odcinku "Barw szczęścia" Janka (Oliwia Drożdżyk) zjawi się u Mariusza (Rafał Cieszyński) na chwilę przed jego wspólnym wyjazdem z Kasią (Katarzyna Glinka) i Ksawerym (Bartosz Gruchot) na Rodos, którego Karpiuk już nie będzie mógł się doczekać. Jednak obecność Dąbrowskiej wszystko zmieni, gdyż rolnik szalenie zacznie się bać, że dziewczyna może powiedzieć, jego narzeczonej, co zaszło między nimi zeszłej nocy. I choć w 3296 odcinku "Barw szczęścia" praktykantka zapewni szefowi dyskretność, to jednak ukochany Sadowskiej w końcu nie wytrzyma i tuż przed wylotem sam zdecyduje si,ę powiedzieć jej prawdę! Z jakim skutkiem? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Barwy szczęścia" odcinek 3296 - piątek, 16.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3296 odcinku "Barw szczęścia" podekscytowany Mariusz już nie będzie mógł się doczekać wspólnego wyjazdu z Kasią i Ksawerym na Rodos. Tym bardziej, że będą to jego pierwsze wakacje, na jakie będzie mógł sobie pozwolić w samym szczycie sezonu na roli, gdy zatrudni u siebie Jankę. Tyle tylko, że finalnie to Dąbrowska to wszystko, co wcześniej mu da, momentalnie mu odbierze, gdy na chwilę przed zjawi się na jego gospodarstwie i jak podaje swiatseriali.interia.pl zacznie rozmawiać z Kasią!

- Mama rozmawia z Janką - poinformuje go Ksawery.

Oczywiście, w 3296 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz czym prędzej postanowi przerwać ich rozmowę. Szczególnie, iż straszliwie będzie się bał, że Janka mogłaby powiedzieć Kasi o ich wspólnej nocy, o której on do tej pory nie wspomni swojej narzeczonej ani słowa. Ale na jego szczęście, tak się nie stanie, gdyż Dąbrowska niczego jej nie powie!

Janka nie wyda siebie i Mariusza przed Kasią w 3296 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3296 odcinku "Barw szczęścia" Janka powita Mariusza promiennym uśmiechem, a gdy Kasia zostawi ich samych, to powtórzy Karpiukowi dokładnie to samo, co powie po ich wspólnej nocy. A mianowicie, że to, co się stało zostanie wyłącznie między nimi. Choć rolnik i tak będzie miał wątpliwości, czy w ogóle do czegoś dojdzie. Ale przebiegła Dąbrowska nie pozwoli mu myśleć inaczej. Mimo iż doskonale będzie wiedzieć, że wcale nie dojdzie do zdrady!

- Co zaszło między nami, zostanie między nami - zapewni go Janka.

- Jeśli o mnie chodzi, to nie pamiętam, czy w ogóle coś zaszło - westchnie Mariusz.

- No a do mnie właśnie wróciły pewne sceny... Ale spoko, nikomu nic nie powiem, nawet na spowiedzi - okłamie go Dąbrowska, po czym na pożegnanie w 3296 odcinku "Barw szczęścia" zadowolona z siebie doda - Nie chcę, żeby się między nami popsuło. Jesteśmy przecież przyjaciółmi... chyba...

Karpiuk sam przyzna się Sadowskiej do nocy z Dąbrowską w 3296 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3296 odcinku "Barw szczęścia" Janka odejdzie, a zdenerwowany Mariusz wróci do domu, co nie ujdzie uwadze Kasi. Sadowska od razu zacznie go wypytywać, a Karpiuk w końcu nie wytrzyma i sam przyzna się swojej narzeczonej do nocy z Janką, przy czym wyrazi zaznaczy, że jednak wcale nie jest pewny, czy na pewno doszło zdrady!

- Dziwnie się zachowujesz. Co się dzieje? - zapyta zaniepokojona Kasia.

- Słuchaj... Kiedy wyjechałaś i była ta impreza w remizie, jakoś głupio było się wymigać od picia. Mam dziury w pamięci, nie wiem, jak to się stało, ale... obudziłem się obok Janki - wyzna jej Mariusz, czym kompletnie ją zszokuje.

Do tego stopnia, że finalnie w 3296 odcinku "Barw szczęścia" Kasia nie zgodzi się, aby Mariusz poleciał z nią i Ksawerym na wspólne wakacje na Rodos. A na dodatek wcale z niego nie zrezygnuje tylko tak jak namawiał ją wcześniej narzeczony na nie pojedzie tylko tylko, że z synem i ojcem Czesławem (Marian Jaskulski)!

- Nie wyobrażam sobie wspólnego urlopu po tym, co się wydarzyło - oświadczy mu Kasia, po czym da mu jasno do zrozumienia, że musi na spokojnie przemyśleć, co dalej z ich związkiem!

