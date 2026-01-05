Barwy szczęścia, odcinek 3296: Janka obieca Mariuszowi ukryć ich wspólną noc przed Kasią! Nie wytrzyma i sam powie jej prawdę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3296 - piątek, 16.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3296 odcinku "Barw szczęścia" podekscytowany Mariusz już nie będzie mógł się doczekać wspólnego wyjazdu z Kasią i Ksawerym na Rodos. Tym bardziej, że będą to jego pierwsze wakacje, na jakie będzie mógł sobie pozwolić w samym szczycie sezonu na roli, gdy zatrudni u siebie Jankę. Tyle tylko, że finalnie to Dąbrowska to wszystko, co wcześniej mu da, momentalnie mu odbierze, gdy na chwilę przed zjawi się na jego gospodarstwie i jak podaje swiatseriali.interia.pl zacznie rozmawiać z Kasią!

- Mama rozmawia z Janką - poinformuje go Ksawery.

Oczywiście, w 3296 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz czym prędzej postanowi przerwać ich rozmowę. Szczególnie, iż straszliwie będzie się bał, że Janka mogłaby powiedzieć Kasi o ich wspólnej nocy, o której on do tej pory nie wspomni swojej narzeczonej ani słowa. Ale na jego szczęście, tak się nie stanie, gdyż Dąbrowska niczego jej nie powie!

Janka nie wyda siebie i Mariusza przed Kasią w 3296 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3296 odcinku "Barw szczęścia" Janka powita Mariusza promiennym uśmiechem, a gdy Kasia zostawi ich samych, to powtórzy Karpiukowi dokładnie to samo, co powie po ich wspólnej nocy. A mianowicie, że to, co się stało zostanie wyłącznie między nimi. Choć rolnik i tak będzie miał wątpliwości, czy w ogóle do czegoś dojdzie. Ale przebiegła Dąbrowska nie pozwoli mu myśleć inaczej. Mimo iż doskonale będzie wiedzieć, że wcale nie dojdzie do zdrady!

- Co zaszło między nami, zostanie między nami - zapewni go Janka.

- Jeśli o mnie chodzi, to nie pamiętam, czy w ogóle coś zaszło - westchnie Mariusz.

- No a do mnie właśnie wróciły pewne sceny... Ale spoko, nikomu nic nie powiem, nawet na spowiedzi - okłamie go Dąbrowska, po czym na pożegnanie w 3296 odcinku "Barw szczęścia" zadowolona z siebie doda - Nie chcę, żeby się między nami popsuło. Jesteśmy przecież przyjaciółmi... chyba...

Karpiuk sam przyzna się Sadowskiej do nocy z Dąbrowską w 3296 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3296 odcinku "Barw szczęścia" Janka odejdzie, a zdenerwowany Mariusz wróci do domu, co nie ujdzie uwadze Kasi. Sadowska od razu zacznie go wypytywać, a Karpiuk w końcu nie wytrzyma i sam przyzna się swojej narzeczonej do nocy z Janką, przy czym wyrazi zaznaczy, że jednak wcale nie jest pewny, czy na pewno doszło zdrady!

- Dziwnie się zachowujesz. Co się dzieje? - zapyta zaniepokojona Kasia.

- Słuchaj... Kiedy wyjechałaś i była ta impreza w remizie, jakoś głupio było się wymigać od picia. Mam dziury w pamięci, nie wiem, jak to się stało, ale... obudziłem się obok Janki - wyzna jej Mariusz, czym kompletnie ją zszokuje.

Do tego stopnia, że finalnie w 3296 odcinku "Barw szczęścia" Kasia nie zgodzi się, aby Mariusz poleciał z nią i Ksawerym na wspólne wakacje na Rodos. A na dodatek wcale z niego nie zrezygnuje tylko tak jak namawiał ją wcześniej narzeczony na nie pojedzie tylko tylko, że z synem i ojcem Czesławem (Marian Jaskulski)!

- Nie wyobrażam sobie wspólnego urlopu po tym, co się wydarzyło - oświadczy mu Kasia, po czym da mu jasno do zrozumienia, że musi na spokojnie przemyśleć, co dalej z ich związkiem!