Barwy szczęścia, odcinek 3291: Tak Kasia dowie się, że Łukasz zaginął. Celina przyzna się, że to ona go naraziła - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3291 - piątek, 9.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Gdzie jest Łukasz? Na to pytanie bliscy Sadowskiego, a zwłaszcza jego kobiety nie poznają odpowiedzi w 3291 odcinku "Barw szczęścia".

Niebezpieczna akcja Celiny i Łukasza przez zaginięciem w serialu "Barwy szczęścia"

Faktem będzie to, że Łukasz narazi się handlarzom narkotyków, że tuż przez zaginięciem razem z Celiną wezmą udział w policyjnej akcji rozbicia gangu przemytników. Komisarz policji Marcin Kodur (Oskar Stoczyński) uprzedzi parę detektywów, że po tym jak pomogli policji w przejęciu kokainy, mogą stać się celem przestępców.

Właśnie dlatego początkowo nikt w serialu "Barwy szczęścia" nie będzie podejrzewał Agnieszki o porwanie Łukasza. Tymczasem niezrównoważona psychicznie siostra Kasi zgotuje mu prawdziwe piekło.

W 3291 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie wiadomo, kto porwał Łukasza

W 3291 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz będzie już oficjalnie zaginiony, a Celina i Kasia zaczną drżeć z przerażenia, że groźni przestępcy zrobią mu krzywdę, że mogą nawet zabić Sadowskiego. To Brońska zawiadomi Kasię na jakim etapie jest śledztwo policji i poszukiwania Łukasza.

- Łukasz nie jest już moim mężem, ale zawsze będzie ojcem mojego syna. Więc proszę cię, mów, co wiesz! Wiadomo, kto za tym stoi?

- Pewności nie ma, ale jest podejrzenie... Wykryliśmy ostatnio większy przerzut narkotyków - wyjawi Celina, która znów wciągnęła Łukasz do pracy detektywa.

- Wy jesteście niereformowalni! To jest kaliber spraw dla policji - Kasia nie będzie kryła złości na eks męża i jego partnerkę.

- Przepraszam... Kiedy go wciągałam w sprawę, wyglądało na to, że kierowcy w jednej firmie spedycyjnej biorą lewizny, to wszystko!

- Ale policja już go szuka?

- Tylko na razie nic nie mają. Żadnych poszlak - powie Kasi Celina, która w 3291 odcinku "Barw szczęścia" będzie w kontakcie z Kodurem.

- Nie mógł się przecież rozpłynąć! Ta jego wieczna pogoń za ryzykiem i adrenaliną… - oceni Kasia, która właśnie z tego powodu rozstała się z Łukaszem.

- On naprawdę chciał żyć inaczej... Cieszył się z pisania książki... Poprosiłam go o przysługę… Niepotrzebnie! Obiecuję ci, że zrobię wszystko, żeby go odnaleźć - zapewni Celina, która zacznie działać na własną rękę, żeby wpaść na trop Łukasza.

