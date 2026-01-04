Barwy szczęścia, odcinek 3287: Bruno zemści się na Justinie za spisek w hotelu! Wyrzuci jego przyjaciela - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3287 - poniedziałek, 5.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Wojna Bruna z Justinem w 3287 odcinku "Barw szczęścia" wkroczy w kolejną fazę! Stański nie będzie miał już żadnych wątpliwości, że Skotnicki chce mu ukraść hotel, że ukartował wszystko z Kępskim, który wykupił pakiet większościowy od udziałowców. A to oznacza, że choć Bruno pozostał właścicielem hotelu, udziały w większości należą do Tomasza, Kępski został głównym inwestorem i działa razem w zmowie z Justinem. Ale Stański tak tego nie zostawi.

Podpuszczony przez Karolinę (Marta Dąbrowska) w 3287 odcinku "Barw szczęścia" zacznie na chłodno realizować plan zemsty na Justinie. Bez zgody Kępskiego nie będą mogli go zwolnić. Celem odwetu tej pary stanie się więc Kajtek, przyjaciel Skotnickiego, który dzięki niemu dostał posadę recepcjonisty w hotelu. Niespodziewanie Bruno wyrzuci Kajtka z pracy!

Kajtek wyrzucony z hotelu Bruna w 3287 odcinku "Barw szczęścia"

Justin, słysząc w 3287 odcinku "Barw szczęścia" o problemach przyjaciela, będzie o krok od wybuchu.

- Ja już tu nie pracuję... - przekaże mu załamany Kajtek.

- Bruno cię zwolnił? On się na mnie mści twoim kosztem! Nie pozwolę na to! - zapowie Justin.

Bruno nie pozbędzie się Justina, ale w 3287 odcinku "Barw szczęścia" zacznie z nim wojnę!

Po chwili Skotnicki otwarcie się Stańskiemu sprzeciwi i tym samym zacznie z nim prawdziwą wojnę. Zdeterminowany Bruno będzie jednak gotów na wszystko, by pozbyć się wroga, którego nie docenił, którego sam sobie wyhodował.

- Nie możesz zwolnić Kajtka… Nie bez mojej akceptacji! - zaprotestuje Justin.

- Bo jest twoją wtyką? I ma kablować? - zarzuci mu Bruno.

- Czy my prowadzimy jakąś wojnę?

- Ty mi powiedz… - odbije piłeczkę Stański z szyderczym uśmiechem na ustach. Nie pozwoli na to, że Justin i Kępski przejęli władzę w jego hotelu!