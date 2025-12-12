Barwy szczęścia, odcinek 3289: Niezdrowa sytuacja w szkole Mirka. Dyrektorka Kujawiak przypomni sobie kochankę nastolatka – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3289 - środa, 07.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Odkąd Justynie udało się uwieść Mirka, uśmiech nie schodzi z jej twarzy. Tym bardziej, że nastoletnia zdobycz je jej z ręki i jest całkowicie posłuszna poleceniom, które jej wydaje. Ulegle chodzi z nią na branżowe eventy, obejmuje ją na rozkaz i uśmiecha się do obiektywów aparatów… Chociaż wie, że dla niej nie znaczy tego, co ona dla niego. Chłopak przekona się o tym dobitnie w dniu, kiedy w 3285. odcinku serialu „Barwy szczęścia” dotrze do niego, że nie zdał egzaminu maturalnego z polskiego.

Mirek nie poprawi matury? - odcinek 3289 „Barwy szczęścia”

Mirek raczej nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, że wpadł jak śliwka w kompot. Fascynacja nastolatka pewną siebie, atrakcyjną i dużo starszą kobietą przerodzi się w coś więcej – w pełnoskalowe uczucie, które trudno będzie opanować. Najpierw doprowadzi ono do tego, że nie zda matury z polskiego. Kolejnym problemem może być oblanie poprawki, bo w 3289. odcinku serialu „Barwy szczęścia” stanie się jasne, że chłopak nie jest w stanie usiąść do książek. Głowę będzie miał zaprzątniętą tylko Justyną...

Dyrektorka Mirka dowie się o nim szokującej prawdy w 3289. odcinku „Barw szczęścia”

Wieści o romansie nastolatka Mirka z dużo starszą od niego Justyną, szefową agencji reklamowej, zatoczą szersze kręgi. Fakty o łączącej ich relacji pozna więcej osób. Jedną z nich będzie ważna dla Mirka persona. W 3289. odcinku serialu „Barwy szczęścia” liczący na zdanie oblanego egzaminu chłopak zacznie uczęszczać na korepetycje do dyrektorki swojej szkoły, Kujawiak. Dorota dowie się, że jej uczeń ma starszą kochankę, która zawróciła mu w głowie i że przez nią może sobie utrudnić życiowy start. Ale nie mogła się spodziewać, że okaże się nią… jej koleżanka z klasy! Justyna i Dorota prawie siedziały razem w ławce… Trochę to niesmaczne, że kochanka Mirka to równolatka pani dyrektor… Czy Kujawiak przekona Zytko, by zostawiła jej ucznia w spokoju, dopóki jest jeszcze czas?