Barwy szczęścia, odcinek 3282: Niewdzięczny Emil nie doceni wysiłków Asi. Dla niego odszukała jego ojca, ale on wszystko zlekceważy - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3282 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Był taki moment w serialu „Barwy szczęścia”, kiedy Malwina (Joanna Gleń) i Asia zaczęły podejrzewać, że ich dzieci zbliżyły się do siebie intymnie. Nie była to prawda, bo Emilka (Jessica Frankiewicz) i Emil nigdy nie byli parą, tylko przyjaciółmi. A teraz, kiedy on zaczął się podkochiwać w Poli, przyjaciółka zaczęła być zazdrosna o to, że nie jest już dla niego najważniejsza.

Emil okaże Asi niewdzięczność w 3282. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

By Emil mógł pojechać z nią i Hubertem (Marek Molak) do USA w odwiedziny do Marysi (Nina Szumowska), Asia przemogła niechęć do byłego męża i odszukała go, by zdobyć jego zgodę na wyrobienie synowi paszportu. Emocjonalnie kosztowało ją to bardzo dużo. Przejęła się też narzekaniem nastolatka na to, że nie umożliwia mu podróżowania po świecie i założyła, że miesiąc wakacji w Stanach będzie spełnieniem jego dziecięcych marzeń. Ale w 3282. odcinku serialu „Barwy szczęścia” niewdzięczny Emil powie jej i Pyrce, że nigdzie się nie wybiera, bo zamierza wakacje spędzić z Polą w Polsce. Sokalska będzie bardzo rozczarowana:

- Tyle planowania, tyle zabiegów, żeby załatwić mu paszport, a ten rzuca sobie na koniec, że zostaje w Warszawie.

Pomimo zapewnień Huberta, że na pewno jeszcze zmieni zdanie, Asia, znając syna i jego talent do perfidnych zachowań, stwierdzi:

- Da się niby przekonać, będzie układny i grzeczny, a w ostatni dzień gdzieś zwieje i dopiero narobi nam kłopotu.

Kiedy Emil zjawi się na śniadaniu, będzie się starał ją przekonać, że przecież Agata (Natalia Zambrzycka) i Ignacy (Olaf Staszkiewicz) mogą się nim zająć w wakacje, jeżeli martwi się, że zostanie w domu sam – jakby nie mieli nic lepszego do roboty. Sokalska od razu skreśli jego propozycję.

- Ta dyskusja nie ma najmniejszego sensu. Jedziesz z nami i koniec. Masz jeszcze parę dni do wyjazdu, więc je wykorzystaj.

Uparty Emil nie zmieni zdania w 3282. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3282. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Hubert postanowi przemówić Emilowi do rozumu:

- Chciałbym cię prosić, żebyś postawił się w naszej sytuacji. Włożyliśmy sporo wysiłku w starania, żebyś mógł z nami lecieć, mieliśmy plany, na które też się przecież cieszyłeś... Naprawdę chcesz z tego wszystkiego zrezygnować? Boisz się, że Pola znajdzie sobie kogoś innego?

Ale nic to nie da. Egoistyczny chłopak uprze się, że wakacje chce spędzić z Polą i już!

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl