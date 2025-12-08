Barwy szczęścia, odcinek 3282: Cezary pożałuje, że sprowadził Andrzeja do Polski. Będzie pewny, że Józefina do reszty zniszczy sobie życie - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3282 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3281. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina pozna Walczewską (Małgorzata Puzio), którą Andrzej także oszukał. A w kolejnym, 3282. odcinku „Barw szczęścia" umówi się z Celiną, dzięki której będzie mieć szansę na doczekanie sprawiedliwości po tym, co zrobił jej oszust. Tyle że Dżo nie chce czekać na jej wymierzenie. I obawia się, że kara nie będzie adekwatna do jego strasznych czynów. Dlatego będzie zdecydowana zlecić jego zabójstwo w więzieniu za pośrednictwem Brońskiej. Ale ona nie będzie chciała nawet o tym słyszeć. Odmówi, a niezadowolona Rawiczowa wyzna, że mogłaby sama tego dokonać, własnymi rękami, ale nie ma takich możliwości.

Józefina pod nadzorem? – odcinek 3282 „Barw szczęścia"

W 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia" przerażona determinacją Józefiny, Celina opowie Cezaremu, jak przebiegło spotkanie z jego matką. Wprost powie Rawiczowi, że Dżo z całego serca pragnie śmierci oszusta. Nie zadowoli jej kara więzienia dla niego. Dla Cezarego będzie jasne, że trzeba będzie ją powstrzymać. Przede wszystkim dobrze pilnować...

Cezary pożałuje, że sprowadził Andrzeja w 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezarego przerazi to, czego dowie się od Celiny. Nie będzie miał wątpliwości, znając matkę, że po tym, co przeszła, rzeczywiście jest gotowa do zemsty i chęć odwetu na sprawcy wszystkich jej nieszczęść bulgoce w niej od dawna. Powie Natalii (Maria Dejmek), że sytuacja jest bardzo poważna:

- Tym razem się nie cofnie. Sama wiesz, jaka jest uparta, jak już sobie coś postanowi. W tym wypadku oczywiście nie sama, ale za czyimś pośrednictwem. Znajdzie je. To tylko kwestia czasu. Znajdzie do Andrzeja dostęp. Gdybym go tu nie sprowadził, nie byłoby kolejnego problemu.

Niestety, Rawicz zacznie obwiniać siebie na zapas o to, co może się wydarzyć, jeżeli Dżo znajdzie osobę chętną – oczywiście, nie za darmo – do pozbycia się Zastoi, czyli Janusza Sikory. Nie będzie wiedział, że ona już umówiła się na spotkanie z inną z jego ofiar, Walczewską, którą poznała w komisariacie podczas konfrontacji oskarżonego z poszkodowanymi. Ciekawe, czy uda się jej namówić ją do tego, by razem zewrzeć szyki i odpłacić Andrzejowi pięknym za nadobne?

