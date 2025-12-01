Barwy szczęścia, odcinek 3280: Wiktor nie wybaczy Wandzie! Jednego nie będzie w stanie jej darować - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3280 - czwartek, 18.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3280 odcinku "Barw szczęścia" Wanda spróbuje naprawić swoje stosunki z najbliższymi po przeprowadzce do nowego mieszkania. Szczególnie, iż zda sobie sprawę, że po śmierci Henryka (Zbigniew Suszyński) odwrócili się od niej wszyscy poza Tomkiem (Jakub Sokołowski)! Tym bardziej, że już nawet Grażyna (Kinga Suchan) nie będzie się do niej odzywać, co Kępska postanowi wreszcie zmienić. Jednak wcale nie zacznie tego od Wirackiej, a ukochanej swojego syna Oliwki (Wiktoria Gąsiewska), gdyż to ją jako pierwszą zaprosi do siebie na obiad!

A po Oliwcie w 3280 odcinku "Barw szczęścia" przyjdzie czas i na Wiktora, który przecież odwrócił się od niej jako pierwszy, gdy dowiedział się, o tym, co Henryk zrobił najpierw jego matce, czego konsekwencją były jego narodziny, a następnie i swojej byłej ukochanej Madzi (Natalia Sierzputowska). I nie mógł tego darować nie tylko Kępskiemu, ale i jego żonie, która w jego mniemaniu o wszystkim wiedziała i nic z tym nie zrobiła! Mimo iż jej punkt wyglądał inaczej!

Wiktor nie pogodzi się z Wandą w 3280 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3280 odcinku "Barw szczęścia" Wanda znów to pokaże, gdy zjawi się w jego skateshopie i będzie go traktować jak swojego wnuka, którym przecież tak naprawdę nie będzie, co chłopak da jej bardzo jasno do zrozumienia!

- Przyszłam zaprosić wnuka na rodzinny obiad… Wiktorku, przecież musimy jakoś razem żyć… Czy tego chcesz, czy nie, jesteśmy rodziną… - przypomni mu Wanda.

- Nie jesteś dla mnie żadną rodziną… - wygranie jej Wiktor.

Tyle tylko, że Kępska w 3280 odcinku "Barw szczęścia" kompletnie nie będzie mogła tego zrozumieć. Szczególnie, że przecież to nie ona go spłodzi i skrzywdzi dwie najbliższe mu kobiety, ale zdaniem Wiktora także będzie temu winna. I stąd nie będzie on w stanie ani jej wybaczyć, ani uznawać jej za rodzinę, mimo iż będzie jego macochą, a on jej pasierbem!

- Za jakie grzechy… Ja nic nie zrobiłam… - załamie się Kępska.

- Dokładnie!... Wiedziałaś i nic nie zrobiłaś! - dobije ją Kępski.

Kępscy już nigdy się nie pojednają w "Barwach szczęścia"?

I to w 3280 odcinku "Barw szczęścia" oczywiście nie skończy się dobrze, bo i Wanda nie zostawi tego bez komentarza. A to z kolei doprowadzi do jej kolejnej kłótni z Wiktorem, przez co o żadnym pojednaniu nie będzie mowy! Czy tak zostanie już na zawsze? A może w końcu Kępskim uda się dojść do porozumienia i znów spróbują żyć tak jak dawniej, póki straszliwa prawda o Henryku nie wyszła na jaw? O tym przekonamy się już w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!