Barwy szczęścia, odcinek 3279: Wanda weźmie się za Oliwkę! Po odrzuceniu przez Wiktora i Grażynę spróbuje wkupić się w łaski ukochanej Tomka

"Barwy szczęścia" odcinek 3279 - środa, 17.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3279 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz pomoże Wandzie przy ostatecznej przeprowadzce z rodzinnego domu Kępskich do jej nowego mieszkania, które dla niej znalazł już jakiś czas temu. Ale dopiero teraz matka na dobre się do niego przeniesie. Choć tak naprawdę jak podaje swiatseriali.interia.pl wcale nie będzie na to gotowa...

- Kupiłem je, bo chcę, żebyś była szczęśliwa i cieszyła się nowym rozdziałem życia - zapowie jej Tomasz.

- Szczęśliwa to ja już byłam... - westchnie Wanda.

Szczególnie, że w 3279 odcinku "Barw szczęścia" Wandzie będzie doskwierać straszliwa samotność, gdyż poza synem nikt jej nie będzie odwiedzał. Ale Tomasz przypomni jej, że stało się tak nie bez powodu!

- Poza tobą nie mam nikogo... Wiktor mnie nie znosi, Grażyna chyba też... A i twoja Oliwka za mną nie przepada. Zawsze przychodzisz sam... - zwierzy mu się matka.

- Spróbuj ich zrozumieć. Ojciec bardzo ich wszystkich skrzywdził, a ty celebrujesz pamięć o nim, jakby to wszystko, co zrobił, się nie wydarzyło - uświadomi ją syn.

Wanda zaprosi Oliwkę i Tomasza na rodzinny obiad w 3279 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale oczywiście w 3279 odcinku "Barw szczęścia" nie zostawi jej bez pomocy i zaproponuje jej zwierzątko! Jednak Wandzie będzie potrzebny drugi człowiek, a nie czworonóg. Szczególnie, że przecież będzie trzeba się nim zajmować, co dla niej samej niekiedy będzie mogło okazać się trudne!

- Pies to obowiązek. A co jeśli zachoruję? Albo gorzej się poczuję? Kto z nim wyjdzie? Nie, to zły pomysł - uzna Kępska.

- To może kot? - zmieni Kępski.

- Synku, mnie jest potrzebny człowiek. Żeby było z kim pogadać, kawę wypić - wyjaśni mu Wanda.

I wówczas w 3279 odcinku "Barw szczęścia" niespodziewanie zaproponuje mu, aby następnym razem przyszedł z Oliwką. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że w tej sytuacji chyba najłatwiej będzie jej spróbować z ukochaną syna, skoro on jako jedyny jeszcze do niej przychodzi. Szczególnie, że jej bezpośrednio Henryk (Zbigniew Suszyński) nie skrzywdził, przez co zobaczy w tym swoją szansę i zaprosi ich wspólnie na obiad.

- Wpadnijcie, proszę, z Oliwką na obiad. Jutro... Pamiętam, że ona bardzo lubi zapiekankę ziemniaczaną, a ja mam świetny przepis. Może to ją przekona - poprosi go matka.

- Porozmawiam z nią - obieca jej syn.

Zbrowska ulegnie Kępskiemu w 3279 odcinku "Barw szczęścia"!

I tuż po powrocie do swojego mieszkania w 3279 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz od razu poruszy ten temat z Oliwką. Kępski opowie ukochanej o spotkaniu ze swoją matką, a także jej zaproszeniu na obiad i to w taki sposób, że Zbrowska się na niego zgodzi!

- Ona uważa, że nic dobrego ją już w życiu nie spotka. Ale to przecież nieprawda - powie jej Tomasz, na co Oliwka przytaknie.

I wtedy w 3279 odcinku "Barw szczęścia" Kępski postanowi kuć żelazo, póki gorące i spróbuje przekonać swoją ukochaną, aby raz na jakiś czas spotkali się z jego matką. Przynajmniej do czasu aż coś lub ktoś nie pojawi się w jej życiu!

- Albo doczeka się wnuków – wypali Kępski, na co Zbrowska także się nie oburzy, przez co zdecyduje się kontynuować - Wiem, że dla ciebie to pewnie za wcześnie, ale ja ostatnio często o tym myślę, zwłaszcza odkąd się okazało, że Wiktor jest moim bratem, a nie synem...