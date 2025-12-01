Barwy szczęścia, odcinek 3279: Łukasz po kolejnej akcji z Celiną nabierze ochoty na więcej! Szybko pozbiera się po rozstaniu z Agnieszką - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3279 - środa, 17.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3279 odcinku "Barw szczęścia" Celina i Łukasz doprowadzą do kolejnego zatrzymania, ale tym razem przy pomocy policji. Brońska nie będzie chciała więcej się narażać po nielegalnej akcji sprowadzenia do Polski oszusta Andrzeja (Leon Charewicz) i stąd przy schwytaniu złodziei, okradających klientów banku, pomoże Sadowskiemu, ale już w asyście funkcjonariuszy.

Ale w 3279 odcinku "Barw szczęścia" dla Łukasza nie będzie to stanowić żadnego problemu! A wręcz przeciwnie, gdyż cała akcja tak mu się spodoba, że od razu zapragnie więcej, bo znów poczuje tą samą adrenalinę, co kiedyś!

Łukasz po rozstaniu z Agnieszką wróci do współpracy z Celiną w 3279 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3279 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz od razu postanowi kuć żelazo póki gorące i otwarcie zapyta Celinę, czy jej ostatnia propozycja o ich współpracy jest dalej aktualna. Szczególnie, że już nie będzie miał u swojego boku Agnieszki, dzięki czemu w końcu będzie mógł się w pełni zaangażować i nikt nie będzie mu z tego powodu truł pod nosem, bo nieco wcześniej właśni z tego powodu sam zakończy ich związek!

- Mam nadzieję, że twoja propozycja współpracy od czasu do czasu... jest aktualna? - zapyta ją Łukasz.

- Jasne, ale nie chcę, żebyś miał przez to kłopoty… - westchnie Celina.

- Agnieszka to już nie kłopot... jeśli ją masz na myśli... Mogę wziąć kolejne zlecenie... - zapewni ją Sadowski.

Jednak, jak w 3279 odcinku "Barw szczęścia" Celina słusznie zauważy, będzie miał na swoich barkach książkę. Ale w tej sytuacji i ona nie będzie stanowić dla niego problemu, gdyż już na luzie będzie mógł do niej przysiąść, kiedy tylko będzie chciał, bo już nikt nie będzie mu stał nad głową. A taka odskocznia, zwłaszcza po tym, co zafundowała mu Agnieszka, z pewnością mu się przyda!

- Ale chyba nie chcesz zrezygnować z pisania? - dopyta Brońska.

- Nie, ale przyda mi się zastrzyk adrenaliny! - przyzna Sadowski.

Czy Brońska i Sadowski znów będą razem w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"?

I oczywiście, w tej sytuacji w 3279 odcinku "Barw szczęścia" Brońska przyjmie go z otwartymi ramionami i da mu kolejne zlecenie. Celina i Łukasz znów będą razem w pracy. A czy w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" spróbują jeszcze raz i w życiu i ponownie staną się już nierozłączni? O tym przekonamy się już niebawem!