Barwy szczęścia, odcinek 3278: Agnieszka poskarży się Kasi na Łukasza! Siostra jeszcze ją dobije

"Barwy szczęścia" odcinek 3278 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3278 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka po kolejnej ostrej kłótni z Łukaszem, przeniesie się do Kasi. Szczególnie, że nieźle nawrzuca ukochanemu na temat jego współpracy z Celiną (Orina Krajewska), o którą znów będzie chorobliwie zazdrosna! Do tego stopnia, że powie o kilka słów za dużo, a jeszcze, żeby bardziej utrzeć ukochanemu nosa to tuż po niej nie zostanie u niego tylko zdecyduje się zanocować u swojej siostry, a jego byłej żony!

Oczywiście, w 3278 odcinku "Barw szczęścia" Kasia przyjmie siostrę pod swój dach. Tym bardziej, gdy zobaczy w jakim jest ona stanie, czego jak podaje swiatseriali.interia.pl Agnieszka także nie będzie przed nią ukrywać. Szczególnie, iż nie będzie w stanie, bo wciąż będą buzować w niej silne emocje!

- Nie chcę wracać do Włocławka zdenerwowana - przyzna Agnieszka.

Kasia dobije Agnieszkę po kłótni z Łukaszem w 3278 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale gdy w 3278 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka nieco się uspokoi, to powie w Kasi w czym, a właśnie w kim rzecz. Siostra opowie Sadowskiej o swojej kolejnej kłótni z jej byłym mężem, w trakcie której choć nieco przesadzi, to swoim zdaniem będzie mieć ku temu powody!

- Raz mi się wydaje, że przesadzam, a za chwilę, że jednak nie mogę mu ufać i że jest coś na rzeczy... z nim i tą całą Celiną - wyzna jej siostra.

Jednak w 3278 odcinku "Barw szczęścia" nie uzyska tym aprobaty u Kasi! A wręcz przeciwnie, gdyż w tej sytuacji siostra tylko ją dobije, przypominając jej o tym, o czym już wcześniej jej mówiła na temat Łukasza!

- Łukasza nie można mieć na własność. Jeśli tego nie zaakceptujesz, to zawsze będziesz miała kłopot - Kasia postawi sprawę jasno.

Sadowskiej będzie żal patrzeć na siostrę w 3278 odcinku "Barw szczęścia"!

I w tym momencie w 3278 odcinku "Barw szczęścia" zrezygnowana Agnieszka wprost zapyta Kasię, czy powinna rozstać się z Łukaszem. I choć oczywiście Sadowska nie powie jej tego wprost, to jednak żal jej będzie patrzeć na siostrę.

- Nie, nie, nie. Absolutnie niczego nie sugeruję. Widzę po prostu, że się męczysz - przyzna Sadowska.

Ale Agnieszka w 3278 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie miała zamiaru tak łatwo rezygnować, Szczególnie, iż będzie zależeć jej na Łukaszu. Jednak zda sobie sprawę, że swoim zachowaniem chyba już wszystko zepsuła. Aczkolwiek spróbuje jeszcze to naprawić.

- Zależy mi na nim. Bardzo - westchnie Agnieszka.

- Może nie jest jeszcze za późno, żeby to naprawić - spróbuje pocieszyć ją Kasia, ale niestety za późno już będzie, bo tym razem Agnieszka przegnie już na dobre, a Łukasz jej nie wybaczy!