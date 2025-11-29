Barwy szczęścia, odcinek 3276: Spełni się marzenie Dominiki. Znów będzie mamą dla Mateuszka - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3276 - piątek, 12.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3276. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Renata poprosi Marcina, by postarał się zrobić cokolwiek, aby Mateusz mógł zobaczyć się z Sonią. Nie ma zwyczaju organizowania takich spotkań, ale nie ma dla nich formalnego zakazu. Dlatego jeszcze tego samego dnia Kodur poinformuje Sebastiana, że zaaranżuje widzenie.

Mateusz spotka się z Sonią w 3276. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3276. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kowalscy odetchną z ulgą, kiedy okaże się, że spotkanie Mateusza z Sonią będzie możliwe. Będzie bardzo wdzięczna Renacie, dzięki której wstawiennictwu u Marcina w ogóle do tego dojdzie. Dlatego jeszcze raz podziękuje mu za to po pracy w domu. Dostrzeże, jakie wrażenie zrobiły na nim wydarzenia w komisariacie. Kodur będzie bardzo zgaszony i przejęty:

- To był trudny widok. Dużo w życiu widziałem, ale ta dziewczyna nie ma szczęścia – powie o Soni.

Dominika zostanie mamą Mateusza w 3276. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Sebastian i Dominika zawiozą chłopca do komisariatu, ale spotkanie Soni z Mateuszem w 3276. odcinku serialu „Barwy szczęścia” będzie bardzo krótkie – oboje dostaną zaledwie kilka minut. Dlatego nieszczęsna kobieta powie tylko to, co najważniejsze. Poprosi Kowalskich, by przejęli opiekę nad jej dzieckiem tak, jakby to było ich własne.

- Obiecuję - przyrzeknie jej Dominika.

