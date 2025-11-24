Barwy szczęścia, odcinek 3274: Józefina w końcu sprzeda stadninę! Rodowa biżuteria nie wystarczy na spłatę długów po Andrzeju - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3274 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3274 odcinku "Barw szczęścia" policja w końcu odda Józefinie zarekwirowaną biżuterię, która trafiła do nich dzięki Łukaszowi (Michał Rolnicki). Funkcjonariusze zakończą już czynności i jak podaje swiatseriali.interia.pl wydadzą Rawiczowej jej rodowe klejnoty, z którymi ona od razu uda się do jubilera. Tym bardziej, iż będzie musiała zapłacić kolejną ratę długu po oszuście Andrzeju i będzie liczyć na to, że właśnie ona załatwi jej sprawę.

Jednak w 3274 odcinku "Barw szczęścia" mocno się zdziwi, gdyż okaże się, że nie wystarczy ona nawet na spłatę jednej raty, a co dopiero całego długu! Szczególnie, że w tym przypadku zostanie jej już tylko stadnina, której za wszelką cenę jednak nie będzie chciała ruszać.

- Nie starczyło nawet na najbliższą ratę - zdenerwuje się Cezary, gdy dowie się o jej planach.

Józefina nie będzie chciała oddawać stadniny za bezcen w 3274 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3274 odcinku "Barw szczęścia" Sofii (Valeria Guliaeva) uda się znaleźć na nią kupca w Anglii, który w obecnej sytuacji złoży najlepszą możliwą ofertę. Oczywiście, w pierwszej chwili Józefina zgodzi się z nim spotkać, ale, gdy dowie się, ile chce za nią zapłacić, to jej się odmieni, gdyż w jej odczucia stadnina będzie więcej warta!

- To bardzo poważny człowiek... I złożył bardzo poważną ofertę - przekaże jej syn.

- A powiedział, ile jest gotowy zapłacić? - zainteresuje się Józefina.

- Pięć milionów - powie Cezary.

- To jest rozbój! Cena poniżej wartości rynkowej! Przecież stadnina jest warta co najmniej osiem - oburzy się arystokratka.

Ale Cezary w 3274 odcinku "Barw szczęścia" da jej jasno do zrozumienia, że to przynajmniej wystarczy na pokrycie długów po oszuście Andrzeju, a w obecnej sytuacji i tak nikt nie da jej więcej. Oczywiście, w ślad za nim pójdzie i Natalia (Maria Dejmek), która także uświadomi teściową w tym, że lepiej przystać na tą propozycję, niż czekać aż bank zabierze jej stadninę za nic, ale Rawiczowa pozostanie dalej przy swoim.

- Pięć milionów pokryje wszystkie długi po Zastoi - przyzna Rawicz, ale jego matka się nie ugnie - Nie, dzieci. Nie oddam dorobku mojego życia za bezcen...

Cezaremu ostatecznie uda się przekonać matkę do sprzedaży stadniny w 3274 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, iż dla niej w 3274 odcinku "Barw szczęścia" będzie to po prostu porażka, z której nic jej nie zostanie. Ale ostatecznie dzięki Cezaremu spojrzy na to inaczej i przystanie na ich propozycję!

- Tylko poczucie wstydu, że dałam się tak oszukać - westchnie smutno Józefina.

- Pamiętasz, co mi kiedyś powiedziałaś? Że życie to ciągła walka i nie każdą bitwę można wygrać. Czasem trzeba skapitulować - przypomni jej syn, na co ona spojrzy mu głęboko w oczy i wyzna - Masz rację. Sprzedajemy. Działaj z tym kupcem... A teraz wracam do domu. Póki jeszcze go mam...

Jednak w 3274 odcinku "Barw szczęścia" Józefina nie zostanie w nim wcale na długo! A to dlatego, że już po chwili wróci do Natalii i Cezarego z dwiema wielkimi walizkami i nowym planem na życie, realizowanym już u ich boku!

- Kochani, tyle mi obecnie zostało. Reszta to niepotrzebny balast - wyzna im Józefina.

- Najtrudniejszy jest pierwszy krok... - pocieszy ją Natalia.

- I właśnie go stawiam. Uznałam, że nie ma co przedłużać agonii i tam mieszkać. Za dużo wspomnień i stresu... Dlatego odcinam się i... wprowadzam do was. Zaczynam nowe życie... Zajmę pokój gościnny - oświadczy im Rawiczowa.