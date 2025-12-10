Barwy szczęścia, odcinek 3274: Janka w samym ręczniku zaskoczy Mariusza! Tak spróbuje go uwieść pod nieobecność Kasi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3274 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3274 odcinku "Barw szczęścia" Kasia i Mariusz będą szykować się na wyjazd do Warszawy na rozprawę Sadowskiej. Karpiuk postanowi wesprzeć swoją ukochaną, jednak w tym samym czasie na jego polu dojdzie do poważnej awarii systemu nadawania, o którym poinformuje go Janka. I wówczas rolnik znajdzie się w kropce. Tym bardziej, że nikt z serwisu nie da rady przyjechać, a jego pracownicy sami nie dadzą sobie z tym rady, w związku z czym ukochana poleci mu zostać, czym oczywiście ucieszy swoją rywalkę!

A to dlatego, że w 3274 odcinku "Barw szczęścia" Janka zyska kolejną okazję do uwiedzenia Mariusza i oczywiście nie omieszka z niej nie skorzystać! Dlatego zgłosi się na ochotnika do przetestowania systemu, który po naprawie w pierwszej chwili wciąż okaże się wadliwy, bo Dąbrowska skończy cała mokra! Tym bardziej, że pomogą jej w tym współpracownicy Karpiuka, gdy sprzęt już będzie działał!

Tak Janka postanowi uwieść Mariusza w 3274 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3274 odcinku "Barw szczęścia" zachowanie pracowników nie spodoba się Mariuszowi, tak samo jak Jance. Jednak z jej strony będzie to tylko gra, bo jak Mariusz zaproponuje jej prysznic we własnym domu, to od razu zmieni nastawienie! Szczególnie, że zauważy w tym dla siebie szansę i postanowi z niej skorzystać!

W 3274 odcinku "Barw szczęścia" Janka wyjdzie z łazienki w samym ręczniku i pewnie wkroczy do salonu, gdzie i Mariusz będzie się przebierał, czym mocno go zaskoczy. Jednak widok klaty Karpiuka sprawi, że przez chwilę to ona zapomni języka w gębie. Ale oczywiście szybko się zreflektuje i wyjaśni.

- Sorka, że ja tak wiesz, ale wołała z łazienki - zacznie Janka.

- Byłam w drugim pokoju. Nie słyszałem - wyjaśni jej Mariusz.

- Chciałam zapytać, czy mogę pożyczyć odżywkę do włosów. Taka różowa do delikatnych... - wymyśli na poczekaniu Dąbrowska.

- Nie no jasne. Nawet pytać nie musisz - zapewni ją Karpiuk.

- Wiesz, wolałam zapytać, bo to pewnie Kasi, a ja po prostu. No będzie mi ciężko rozczesać włosy, wiesz - wytłumaczy się dziewczyna.

Dąbrowska nie przestanie bajerować Karpiuka w 3274 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3274 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz zapewni Jankę, że w pełni rozumie, jednak nie do końca będzie świadom jej prawdziwych intencji, co ona także zdecyduje się wykorzystać do jego dalszego bajerowania, na co także się nabierze!

- Rozumiem, a tak przy okazji na pralce zostawiłam ci T-shirt i spodenki. Sorry, że męskie, ale nie mogłem znaleźć innych - doda Mariusz.

- Spoko, wiesz lubię męski styl - zaśmieje się kokieteryjnie Janka.

- No jakbyś czegoś potrzebowała to dawaj znać - uśmiechnie się rolnik, który jeszcze w ramach rekompensaty za swoich pracowników w 3274 odcinku "Barw szczęścia" zaprosi ją na wspólny obiad, a ona oczywiście przyjmie jego zaproszenie. I nie przestanie dalej go kokietować!

Barwy szczęścia, odcinek 3274. Kasia usłyszy wyrok. Janka wykorzysta jej nieobecność w domu Mariusza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.