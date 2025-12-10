Barwy szczęścia, odcinek 3285: Uzależnienie Renaty! Marcin dokona szokującego odkrycia o ukochanej - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3285 - wtorek, 30.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3285 odcinku "Barw szczęścia" u Renaty i Marcina znów wybuchnie kryzys, gdy Kodur odkryje, że jego ukochana jeszcze wciąż nie doszła do zdrowia po ostatniej kontuzji na nartach. A to dlatego, że dalej będzie doskwierał jej straszliwy ból, do czego z pewnością przyczyni się jej przyśpieszony powrót do pracy w "Feel Good".

Tym bardziej, że po aresztowaniu Soni (Weronika Nockowska), Dominika (Karolina Chapko) już nie będzie w stanie sama zajmować się lokalem, gdyż pod jej opiekę wpadnie jeszcze przeżywający wszystko Mateuszek (Filip Kowalewicz) i to jemu Bloch-Kowalska będzie musiała bardziej się poświęcić. I w związku z tym lokal spadnie na Renatę, która w 3285 odcinku "Barw szczęścia" zacznie odczuwać tego skutki...

Marcin zacznie na poważnie niepokoić się o Renatę w 3285 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3285 odcinku "Barw szczęścia" znów zacznie łykać silne tabletki przeciwbólowe, co nie spodoba się Marcinowi, gdyż uzna, że to leczenie nimi już zbyt długo trwa. Ale Renata uzna, że nie ma innego wyboru, gdyż to jedyny sposób, aby nie cierpiała.

- To wszystko za długo trwa... Mija kilka miesięcy, od kiedy jesteś na lekach przeciwbólowych… - uzna Marcin.

- Wiem, sama nie jestem z tego powodu szczęśliwa, ale co mam zrobić? Cierpieć? Dzisiaj pół nocy nie spałam! Badania niby są OK, lekarz mówi, że już powinno przestać boleć... Rehabilituję się zgodnie z zaleceniami, ale ten ból wraca! - wyjaśni mu ukochana.

Jednak Kodur w 3285 odcinku "Barw szczęścia" zacznie przypuszczać, że problem leży, gdzieś indziej i od razu podzieli się tym odkryciem ze swoją ukochaną. Tyle tylko, że ona odbierze to jako atak, co niestety nie będzie zwiastować nic dobrego...

- Może rehabilitacja jest niewłaściwa? Albo przesadziłaś z wysiłkiem? - zapyta Kodur.

- Oczywiście, to moja wina!… - zdenerwuje się Renata.

Obolała Renata nie zrezygnuje z przyjmowania silnych leków przeciwbólowych w 3285 odcinku "Barw szczęścia"!

Aczkolwiek po chwili w 3285 odcinku "Barw szczęścia", gdy już nieco ochłonie, wyjaśni ukochanemu, że po prostu potrzebne są jej leki. Ale to wcale nie uspokoi Marcina! A wręcz przeciwnie, gdyż zda on sobie sprawę z konsekwencji ich tak długiego przyjmowania i ostrzeże przed nimi ukochaną. Ale nie przekona nimi Renaty!

- Potrzebuję znowu tych mocniejszych leków, po prostu! - stwierdzi Renata.

- One uzależniają… - zauważy Marcin, ale jego nieugięta ukochana postawi sprawę jasno - A ból mnie wykańcza! Odstawiłam na jakiś czas, tak jak radził lekarz… A teraz muszę od tego bólu odpocząć, bo zwariuję!

A to z kolei w 3285 odcinku "Barw szczęścia" doprowadzi do kolejnego poważnego kryzysu w ich związku! Czy i jego przetrwają? A może tym razem już im się nie uda? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!