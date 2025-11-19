Barwy szczęścia, odcinek 3271: Trudna rozmowa Dominiki z Mateuszkiem po aresztowaniu Soni! Powie mu, że zabiła Stefaniaka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3271 - czwartek, 4.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3271 odcinku "Barw szczęścia" Kowalscy staną przed wyjątkowo trudnym wyzwaniem, gdy po zabójstwie Stefaniaka przez Sonię, Mateuszek znów znajdzie się pod ich opieką. Oczywiście, małżonkowie ponownie chętnie zajmą się synem przyjaciółki Dominiki, jednak to będzie wiązało się z naprawdę trudną rozmową z chłopcem, któremu będą musieli wytłumaczyć co już stało się z jego matką i co jeszcze się wydarzy.

A będzie to tym trudniejsze, że już dłużej nie będą chcieli okłamywać Mateuszka, który przecież miał do nich ogrom żalu, gdy Robert powiedział mu, że wcześniej oszukiwali go co do pobytu jego matki w więzieniu tak samo jak i Sonia! I wówczas stracił do nich zaufanie, które tak trudno było im odzyskać. A gdy to się w końcu udało, to znów staną przed trudną decyzją. Jednak tym razem w 3271 odcinku "Barw szczęścia" postanowią go już nie zwodzić!

Tak Dominika powie Mateuszkowi o śmierci Roberta w 3271 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3271 odcinku "Barw szczęścia" to Dominika weźmie na siebie ten ciężar rozmowy z Mateuszkiem. Bloch-Kowalska usiądzie z chłopcem przy stole i zdecyduje się z nim pogadać jak z dorosłym facetem. I stąd otwarcie powie mu co wydarzyło się między Sonią a Robertem i jakie są tego konsekwencje.

Ale oczywiście w 3271 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie wdawać się w szczegóły, a tym samym powiadać chłopcu, jak w ogóle do tego doszło, bo wątek z wydawaniem i wykorzystywaniem jego matki będzie wolała mu pominąć. I nic dziwnego...

- To był wypadek… Robert pokłócił się z mamą i ją zaatakował, musiała się bronić… - wyjaśni mu Dominika.

Zrozpaczony Mateuszek będzie chciał do aresztowanej Soni w 3271 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że w 3271 odcinku "Barw szczęścia" chłopiec i tego nie zrozumie, więc co dopiero dałaby mu wiedza o wydawaniu jego matki przez Stefaniaka i wykorzystywaniu jej przez Bazylowa (Andrzej Szeremeta) i jego ludzi...

- ...Chcę do mamy! - oświadczy Mateuszek.

- Teraz nie można... Mama jest… jest na policji i wyjaśnia tę sprawę… - wytłumaczy mu ciocia.

I z tego względu w 3271 odcinku "Barw szczęścia" zrozpaczony Mateuszek zacznie zadawać Dominice coraz trudniejsze pytania, na które ona nie będzie znać odpowiedzi. A także żądania, których nie będzie w stanie spełnić, gdyż nie będzie to zależne od niej...

- A kiedy wróci? - zapyta chłopiec.

- Tego nie wiemy… - przyzna szczerze Bloch-Kowalska.

- Ale ja chcę do mamy! - Mateuszek nie odpuści.

- Wiem, Mati, wiem… - skwituje smutno Dominika.