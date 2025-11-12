Barwy szczęścia, odcinek 3268: Karolina po zaręczynach przejmie rządy w hotelu Brruna. Wywali Justina z gabinetu!

"Barwy szczęścia" odcinek 3268 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Po oświadczynach Bruna w 3266 odcinku „Barw szczęścia” Karolina oficjalnie zostanie jego narzeczoną, a Stański nie tylko udowodni jej swoje uczucia, ale także powierzy jej funkcję dyrektorki hotelu. W 3268 odcinku „Barw szczęścia” Różańska rozpocznie więc nowy etap i to nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. Justin, który do tej pory miał duży wpływ na działania w hotelu, zostanie zepchnięty na dalszy plan, a Karolina przejmie inicjatywę i zacznie wprowadzać swoje porządki.

Karolina wywali Justina z hotelu

Jej pierwszym krokiem będzie uporządkowanie spraw kadrowych i wyznaczenie nowych priorytetów dla pracowników. W tym samym czasie Skotnicki, niezadowolony z utraty kontroli, zacznie działać potajemnie, kontaktując się z inwestorami w towarzystwie Kępskiego, co zwiastuje nadchodzący konflikt i możliwą próbę przejęcia hotelu. Już wcześniej panowie znajdą się na wojennej ścieżce. Stański będzie miał za złe chłopakowi, że nie daje rady znaleźć odpowiednich inwestorów. Wzajemne pretensje narosną.

Warto przypomnieć, że napięcia między Brunem a Justinem zaczną narastać już w 3263 odcinku „Barw szczęścia”. Wtedy Bruno przyłapie Skotnickiego na rozmowie telefonicznej z Olą (Michalina Robakiewicz), zamiast szukać inwestorów dla hotelu. To właśnie te konflikty przygotują grunt pod przejęcie przez Karolinę pełnej kontroli nad hotelem. Po zaręczynach, w nowej roli dyrektorki, Różańska będzie mogła podejmować decyzje samodzielnie i wprowadzać porządki tam, gdzie do tej pory dominował chaos.

Nowy rozdział w hotelu Stawskich

3268 odcinek „Barw szczęścia” pokaże, że Karolina nie zamierza pozostawać w cieniu Bruna ani Justina. Jej stanowczość i nowe uprawnienia sprawią, że wszyscy pracownicy hotelu odczują zmianę władzy. Justin będzie musiał pogodzić się z faktem, że jego dotychczasowy wpływ został ograniczony, a Skotnicki wraz z Kępskim zacznie planować kolejne posunięcia, które mogą zagrozić stabilizacji hotelu.