Barwy szczęścia, odcinek 3267: Wątpliwości Karoliny po przyjęciu oświadczyn Bruna! To zrobi, aby ją do siebie przekonać - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3267 - piątek, 27.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3267 odcinku "Barw szczęścia" Karolina będzie tryskać radością po swoich zaręczynach z Brunem! Jednak, gdy emocje po romantycznych oświadczynach nad Wisłą już opadną, to w głowie Różańskiej pojawią się jednak wątpliwości! A to dlatego, że narzeczona Stańskiego zacznie rozmyślać, czy nieco nie pośpieszyli się z tą decyzją i nie zaczęli planować ślubu zbyt wcześnie!

Ale oczywiście, zakochany Bruno w 3267 odcinku "Barw szczęścia" postanowi udowodnić jej, że nie i za wszelką cenę rozwiać jej rozterki! I z tego względu nie poprzestanie tylko na poproszeniu ją o rękę i wręczeniu pięknego klejnotu, ale jeszcze posunie się o krok dalej!

Bruno mianuje Karolinę na dyrektorkę hotelu w 3267 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3267 odcinku "Barw szczęścia" Stański postanowi uczynić Rożańską nową dyrektorką swojego hotelu! I choć Karolina już wcześniej proponowała mu, że mogłaby tam wrócić, gdy pojawiły się problemy z inwestorami, a także jej świeżo upieczonego narzeczonego z Justinem (Jasper Sołtysiewicz), do którego Bruno zaczął mieć coraz większego pretensje nie tylko z tego powodu, ale także i przez Olę (Michalina Robakiewicz), to wówczas biznesmen się na to nie zdecydował!

Ale w 3267 odcinku "Barw szczęścia" nie tylko zgodzi się na powrót Karoliny do hotelu, ale także mianuje ją na nową funkcję, dzięki czemu będzie wyżej od Justina, który dopiero co także zostanie nowym inwestorem jego, a właściwie teraz już i ich hotelu! Oczywiście, Różańska ucieszy się z takiego obrotu spraw w zupełnym przeciwieństwie do Skotnickiego! Ale jego zdanie akurat nie będzie obchodzić Bruna, a jego narzeczonej już tak!

Szczęśliwa Różańska osiągnie już wszystko w 3267 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że tą decyzją w 3267 odcinku "Barw szczęścia" raczej na dobre rozwieje jej wątpliwości! Szczególnie, że w jednej chwili Karolina zyska wszystko, bo nie tylko zostanie jego narzeczoną, ale także dyrektorką jego hotelu, a więc będzie wysoko nie tylko prywatnie, ale także i biznesowo. Podobnie jak wcześniej Bożena (Marieta Żukowska)!

Jednak w 3267 odcinku "Barw szczęścia" to będzie już jej czas! Tym bardziej, że oczywiście przyjmie i tą propozycję Bruna. I wówczas nie będzie potrzebne jej już nic więcej!