Barwy szczęścia, odcinek 3266: Romantyczne zaręczyny Bruna i Karoliny. Oświadczy się w takim miejscu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3266 - czwartek, 26.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3266 odcinku "Barw szczęścia" Bruno przygotuje dla Karoliny niezwykłą niespodziankę! Stański zaprosi swoją ukochaną na romantyczny wieczór nad Wisłę, a ona oczywiście przyjmie jego zaproszenie. Tym bardziej, że ostatnio nie mieli dla siebie zbyt wiele czasu przez problemy biznesmena w hotelu czy to z inwestorami czy opiniami po ostatnim wieczorze panieńskim, organizowanym przez Olę (Michalina Robakiewcz) za poręczeniem Justina (Jasper Sołtysiewicz).

Ale także przez ostatnie zamieszanie przy Tadziu (Józio Trojanowski), którym Bruno najpierw musiał zająć się po wypadku Bożeny (Marieta Żukowska) w dniu urodzin swojej ukochanej, a następnie pojechać z nim na Mazury i pomóc swojej byłej żonie, czego Różańska nie zniosła najlepiej! Ale w 3266 odcinku "Barw szczęścia" to będzie już przeszłość, gdyż Stański zyska okazję, aby się zrehabilitować i to z nawiązką!

Karolina przyjmie oświadczyny Bruna w 3266 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3266 odcinku "Barw szczęścia" Stański nie poprzestanie tylko na romantycznej kolacji nad wodą! Bruno postanowi udowodnić swojej ukochanej, że naprawdę zależy mu wyłącznie na niej, a jego była żona, o którą ostatnio tak była zazdrosna, to już przeszłość!

Zdradzamy, że w 3266 odcinku "Barw szczęścia" Bruno wyjmie pierścionek zaręczynowy, po czym uklęknie przy swojej ukochanej z bukietem pięknych czerwonych róż i zada jej jedno najważniejsze pytanie, czy zostanie jego żoną! Oczywiście, Karolina przyjmie jego oświadczyny, na dowód czego czule go pocałuje, a następnie założy okazały klejnot na palec! I w tym momencie oficjalnie stanie się narzeczoną Stańskiego!

Bruno nie poprzestanie tylko na oświadczynach w 3267 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3266 odcinku "Barw szczęścia" Karolina będzie przeszczęśliwa z powodu oświadczyn Bruna i faktu, że niebawem zostanie jego żoną. Różańska będzie bardzo zadowolona z powodu zaręczyn ze Stańskim i perspektywą ich nadchodzącego ślubu!

Tym bardziej, że w 3267 odcinku "Barw szczęścia" Bruno nie przestanie jej udowadniać, jak bardzo mu na niej zależy! Do tego stopnia, że uczyni ją nawet dyrektorką swojego hotelu, dzięki czemu znów będzie ze swoją narzeczoną nie tylko w domu, ale i pracy! Ale już w zupełnie nowej roli!