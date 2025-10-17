Barwy szczęścia, odcinek 3250: Chora Ola obudzi się po operacji, ale lekarz nie będzie miał dla niej i Justina dobrych wieści - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3250 - środa, 5.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3250 odcinku "Barw szczęścia" chora Ola wreszcie obudzi się po skomplikowanej operacji, jaką przejdzie, gdy po wspólnej nocy z Justinem, wyląduje w szpitalu z uchyłkowym zapaleniem jelit, a nawet już i sepsą. Stan dziewczyny będzie już wówczas na tyle poważny, że nawet nie zdołała dać ona Skotnickiemu żadnego znaku życia, gdy po weselu Gosi (Dominika Banaszek) nagle zniknie i przestanie odpowiadać na jego wiadomości. Ale na szczęście, biznesmenowi uda się ją odnaleźć.

Choć i ono nie trwało długo, gdy dowie się, co tak naprawdę dolega jego ukochanej, która wówczas będzie już walczyła o życie. I choć Ola przeżyje skomplikowaną operację, a jej stan ulegnie poprawie, to jednak wciąż pozostanie w śpiączce, co ogromnie zmartwi Justina. Tym bardziej, że wtedy zda sobie sprawę, że naprawdę mu na niej zależy, z czego zwierzy się Patrykowi (Konrad Skolimowski). Ale wtedy chora Ola się obudzi!

Chora Ola załamie się po diagnozie lekarze w 3250 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że w 3250 odcinku "Barw szczęścia" radość Justina nie potrwa długo! Wszystko przez to, że lekarz i tak nie będzie miał ani dla niego, ani dla chorej Oli dobrych wieści! A wręcz przeciwnie, gdy po jego nowinach dziewczyna kompletnie się załamie! Oczywiście, Skotnicki ze wszelkich sił spróbuje wesprzeć ukochaną, ale niestety nie zmieni to stanu rzeczy!

A zatem co takiego w 3250 odcinku "Barw szczęścia" usłyszy od lekarza chora Ola? Czy ukochana Justina nigdy nie wyzdrowieje? Czy Skotnicki straci już kolejną partnerkę, ale tym razem już bezpowrotnie? Czy chora Ola jednak umrze?

Czy ukochana Justina umrze w 3250 odcinku "Barw szczęścia'?

A może w 3250 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie będzie tak źle? Może będzie chodzić o jakiś skutek uboczny operacji lub jej poważnego stanu, ale taki, który nie zagrozi jej życiu? Czy Justinowi będzie jeszcze dane się nią nacieszyć?

A może w 3250 odcinku "Barw szczęścia" historia się powtórzy i Skotnicki znów zostanie sam, tak samo jak bo bolesnym rozstaniu z Reginą (Kamila Kamińska), z którego tak długo się leczył i w końcu zdołał o niej zapomnieć właśnie u boku Oli! Odpowiedzi na te wszystkie pytania poznamy już niebawem!