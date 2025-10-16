Barwy szczęścia, odcinek 3249: Celina i Cezary przyłapani przez Kodura. Odkryje, że to oni stoją za porwaniem Andrzeja? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3249 - wtorek, 4.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Mimo że Andrzej Zastoja w 3249 odcinku "Barw szczęścia" wciąż będzie siedział za kratkami, usłyszy już zarzuty oszustwa finansowego, kradzieży, ucieczki z Polski z pieniędzmi Józefiny, to dopiero sąd zdecyduje, jakie będą dalszy losy przestępcy.

Co będzie z Andrzejem po aresztowaniu w serialu "Barwy szczęścia"?

Czy znajdą się wystarczające dowody, żeby skazać Andrzeja na wiele lat więzienia? A może niedoszły mąż Rawiczowej zrobi z siebie ofiarą i pozostanie bezkarny? Na pewno Zastoja będzie próbował różnych sztuczek, żeby uniknąć kary, odsiadki w więzieniu. Zabezpieczył się też, by nie stracił majątku, który ukradł lub wyłudził swoim ofiarą. Bo Józefina nie była przecież jedyną oszukaną kobietą.

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3242: To nie Celina wywiezie Andrzeja z Dubaju? Wynajmie do tego zawodowców - ZDJĘCIA

Czy Kodur w 3249 odcinku "Barw szczęścia" ustali, kto porwał Andrzeja w Dubaju i wywiózł go do Włoch?

Policja nie zakończy śledztwa w sprawie aresztowanego Andrzeja, bo w 3249 odcinku "Barw szczęścia" wciąż nie będzie wiadomo, kto go porwał i wywiózł z Dubaju do Włoch, a później do Polski. Działająca w ukryciu Celina postara się o to, żeby komisarz Marcin Kodur nie znalazł żadnych śladów jej tajnej akcji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wyda go policji i zniknie, żeby Andrzej jej nie rozpoznał.

Natalia zapyta Cezarego o udział w porwaniu Andrzeja w 3249 odcinku "Barw szczęścia"

W 3249 odcinku "Barw szczęścia" nawet Natalia (Maria Dejmek) nie będzie miała pojęcia, że porwanie Andrzeja to sprawka Celiny, działającej na zlecenie Cezarego. Żona Rawicza zdecyduje się zapytać go, czy to właśnie oni odpowiadają za uprowadzenie Zastoi, lecz Cezary wszystkiego zaprzeczy. By chronić nie tylko Natalię, jej prawniczką karierę, ale także Celinę i siebie.

Celina i Cezary wpadną przed Kodurem w 3249 odcinku "Barw szczęścia"

Tylko tylko, że Kodur w 3249 odcinku "Barw szczęścia" cały czas będzie podążał krok za Rawiczem, Józefiną i Celiną. Czekając na okazję, żeby popełnili jakiś błąd i by wydało się, że na własną rękę złapali Andrzeja w Dubaju, porwali go i przewieźli do Włoch, a później do Polski. Działania policjanta przyniosą efekt, kiedy przyłapie Rawicza na spotkaniu z Celiną z parku. Uda mu się udowodnić ich udział w porwaniu oszusta? Nic z tych rzeczy... Ale to wcale nie koniec tego wątku.