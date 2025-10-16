Barwy szczęścia, odcinek 3236: Sonia doniesie Stefaniakowi na Dominikę! Znów się na niej wyładuje - ZDJĘCIA

- Po co ty mi wysyłasz te wszystkie zdjęcia? Tutaj nie nie ma! Żadnych przekrętów! Żadnych dowodów! Nic!

- To chyba dobrze? Okazało się, że dziewczyny są uczciwe, że Dominika mówi prawdę! One tam nie zarabiają kokosów, ona mnie nie wykorzystuje, tylko nie może mi płacić więcej!

- A tam, gadanie! Kamuflują się i tyle! Cwaniary, po prostu! A ty nie potrafisz niczego znaleźć!

- Nie, ja myślę, że nie! Uważam, że są uczciwe!

- To jeszcze gorzej! Mają świetny lokal w super miejscu i co?! Ledwo wychodzą na swoje! Wielkie bizneswomen! Po prostu okradają mnie z potencjalnych zysków i tyle!

- To już ci na to nic nie poradzę... Wszystko jest uczciwe i nic się nie da zrobić. Zresztą i tak niedługo ci się kończy umowa...

- Ale dopiero za rok! No przecież ja nie mogę tyle czekać! Ty sobie nie zdajesz sprawy z czym ja się muszę codziennie mierzyć w firmie! Jak tak dalej pójdzie, to ja zbankrutuję!