Barwy szczęścia, odcinek 3229: Cezary namierzy wspólnika Andrzeja! Oszust Kiryłło wróci z Dubaju i wpadnie w ręce Kodura - ZDJĘCIA

- Co pan tu to robi?

- Zdaje się, że mógłbym zadać to samo pytanie... Jest pan w moim samochodzie.

- Jednak proszę odpowiedzieć...

- Zjechałem,żeby nastawić nawigację...

- Przyglądał się pan mecenasowi Kirylle, a nie ustawiał nawigację!

- Tak, zauważyłem go i patrzyłem...

- Co za przypadek? Proszę nie robić ze mnie idioty! Śledzi go pan? Wiemy, że nie jest pan tu pierwszy raz. Obserwujemy Kiryłlę odkąd wrócił z Dubaju. Pan też...

- Ja tylko staram się znaleźć pieniądze, które skradziono mojej matce

- A czemu pan to robi? Nie wierzy pan w skuteczność policji?

- Miałem bezczynnie czekać, aż go namierzycie?! Procedury, formalności... Sam pan powiedział! A ten złodziej trwoni w tym czasie nasz rodzinny majątek!

- I tak bez wyroku skazującego Zastoję nie jest pan w stanie niczego odzyskać. A i po wyroku nie będzie to łatwe. Jak pan tu trafił?

- Znalazłem w księgach wieczystych zapis o tym jak zabezpieczono kredyt na dworek. Potem znalazłem kancelarię, która zajmowała się transakcję sprzedaży i tak trafiłem na Kirryłę...