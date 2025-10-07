Barwy szczęścia, odcinek 3229: Cezary namierzy wspólnika Andrzeja! Oszust Kiryłło wróci z Dubaju i wpadnie w ręce Kodura - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3229 - wtorek, 7.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2
Namierzenie Antoniego Kiryłły w 3229 odcinku "Barw szczęścia" przysporzy Cezaremu samych kłopotów. Bo pechowo dla Rawicza, śledząc wspólnika Andrzeja, który dopiero co wróci z Dubaju, zostanie przyłapany przez Marcina Kodura. Komisarz policji od razu się domyśli, że Cezary działa na własną rękę, że być może nawet wie znacznie więcej o wspólniku Andrzeja niż ustaliła policja.
Cezary wyśledzi Kiryłłę i w 3229 odcinku "Barw szczęścia" narazi się Kodurowi
Rawicz słowem nie wspomni o akcji Celiny (Orina Krajewska) przeciwko Zastoi w Dubaju, ale w 3229 odcinku "Barw szczęścia" przyzna się, co ustalił w sprawie Kiryłły, który jest nie tylko notariuszem, ale także przyjacielem Andrzeja.
- Co pan tu to robi?
- Zdaje się, że mógłbym zadać to samo pytanie... Jest pan w moim samochodzie.
- Jednak proszę odpowiedzieć...
- Zjechałem,żeby nastawić nawigację...
- Przyglądał się pan mecenasowi Kirylle, a nie ustawiał nawigację!
- Tak, zauważyłem go i patrzyłem...
- Co za przypadek? Proszę nie robić ze mnie idioty! Śledzi go pan? Wiemy, że nie jest pan tu pierwszy raz. Obserwujemy Kiryłlę odkąd wrócił z Dubaju. Pan też...
- Ja tylko staram się znaleźć pieniądze, które skradziono mojej matce
- A czemu pan to robi? Nie wierzy pan w skuteczność policji?
- Miałem bezczynnie czekać, aż go namierzycie?! Procedury, formalności... Sam pan powiedział! A ten złodziej trwoni w tym czasie nasz rodzinny majątek!
- I tak bez wyroku skazującego Zastoję nie jest pan w stanie niczego odzyskać. A i po wyroku nie będzie to łatwe. Jak pan tu trafił?
- Znalazłem w księgach wieczystych zapis o tym jak zabezpieczono kredyt na dworek. Potem znalazłem kancelarię, która zajmowała się transakcję sprzedaży i tak trafiłem na Kirryłę...
Wspólnik Andrzeja zatrzymany w 3229 odcinku "Barw szczęścia". Tak zachowa się Kiryłło podczas przesłuchania
Po chwili ludzie Kodura w 3229 odcinku "Barw szczęścia" zatrzymają Kiryłłę, który po przewiezieniu na posterunek zostanie przesłuchany przez Marcina. Zamieszany w gigantyczne przekręty notariusz będzie bronił Andrzeja, wyprze się ich znajomości i udziału w przestępstwach.
- Wiedział pan, że Andrzej Zastoja-Modelski jest ścigany za oszustwa finansowe?
- Ścigany? Pierwsze słyszę, nie miałem o tym zielonego pojęcia
- Dziwne... Przyjaciel się panu nie zwierzył?
- Nie jesteśmy przyjaciółmi. Andrzej jest moim klientem... Łączymy nas interesy i raczej luźna znajomość - tak Kiryłło okłamie Kodura.
Celina w 3229 odcinku "Barw szczęścia" uprzedzi Cezarego, żeby trzymał się od Kiryłły z daleka
Po zatrzymaniu wspólnika Andrzeja w 3229 odcinku "Barw szczęścia" Cezary od razu zadzwoni do Celiny, która dojdzie do wniosku, że policja się pośpieszyła. Bo ona nadal nie będzie mogła ściągnąć oszusta do Polski. Poza tym uprzedzi Rawicza, że nie powinien mieszać się w jej akcję i śledztwo policji.
- Mam nadzieję, że tam cię nikt nie wiedział...
- Przed chwilę rozmawiałem z Kodurem - przyzna Cezary.
- Uprzedzałam, żebyś był ostrożny! I trzymał się od sprawy jak najdalej. Jeśli Andrzej się dowie, pryśnie i nigdy go nie znajdziemy! Trzymaj się od Kiryłły jak najdalej. Oby nam to nie spaliło planu!