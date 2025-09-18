Barwy szczęścia, odcinek 3225: Klemens się zakocha! Wpadnie mu w oko mężatka z kancelarii - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3225 - środa, 01.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" dawno nie widzieliśmy Klemensa zauroczonego płcią przeciwną. Za to chorego – owszem. Kilka miesięcy temu, jakiś czas po swoim zawale Górecki znowu poczuł się gorzej, co przejęło Natalię (Maria Dejmek) lękiem o swojego współpracownika. Teraz serce znowu się odezwie, ale trochę inaczej...

Premia dla Haliny od Klemensa w 3225. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Wszystko wskazuje na to, że wbrew sobie – jak to często bywa – Klemens się zakocha. I to w mężatce! Czyżby ten, który rozwiódł tyle małżeństw, w tym Bożeny (Marieta Żukowska) i Bruna (Lesław Żurek), zakładał, że to nic trudnego i w razie czego łatwo mu pójdzie? Jego serce bowiem zabije żywiej dla Haliny (Marta Zięba), która wyszła za mąż za Omara (Kiril Denev), by pomóc mu pozostać w Polsce. Przynajmniej na początku tylko to stało za jej decyzją o zamążpójściu. W 3225. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Górecki zatrwoży się, widząc Kałużę w kancelarii na drabinie, myjącą okna. Przestraszy się, że coś może się jej stać. Zaproponuje asekurację i powie otwarcie, że nie aprobuje tego, iż Halina usiłuje myć okna bez pomocy. Kiedy usłyszy jej odpowiedź, że mycie okien nie ma przed nią tajemnic, stwierdzi:

- Tak się mówi, a potem pracodawca płaci odszkodowanie. A tak poważnie... Dziękuję. Od razu zrobiło się jaśniej w gabinecie.

Po skończonej pracy Kałuża zauważy w aplikacji bankowej, że jej przelew z kancelarii jest za wysoki i zgłosi to Klemensowi. A on na to odpowie z ciepłym uśmiechem, że dostała premię, ponieważ „dobrych pracowników należy doceniać i dbać o nich”. Halina będzie wniebowzięta i wyzna mu, że w obecnej sytuacji, po operacji Omara – pracującego fizycznie i oszukanego, bo nie zgłoszonego do ZUS-u przez szefa – ona bierze każde sprzątanie, także wieczorami i w weekendy. Górecki pocieszy ją mówiąc, że wiele rzeczy może się jeszcze odmienić.

Klemens wyratuje Halinę i Omara w 3225. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3225. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Halina wyraźnie wpadnie w oko Klemensowi. Będzie się jej uważnie przyglądał w kancelarii i nie spodoba mu się to, że Kałuża się przepracowuje. Pewnego dnia Halina znowu spostrzeże znaczącą kwotę przelaną na swój rachunek. W istocie bardzo znaczącą, bo dzięki tym pieniądzom cała należność za leczenie szpitalne męża zostanie pokryta. Uradowana, powie Góreckiemu, że wpłacił je „jakiś anioł”. On zaś odpowie tajemniczo:

- Zwykłych ludzi też czasem stać na takie gesty.

Czy Kałuża dowie się, kto wpłacił pieniądze? Swoją drogą, Klemens ma chyba słabość do pań sprzątających. Zwłaszcza kiedy są skąpo ubrane, jak niegdyś porządkująca jego mieszkanie Dominika (Karolina Chapko).

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl