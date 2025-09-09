Barwy szczęścia, odcinek 3224: Ignacy wyprowadzi się od Pyrków! To będzie koniec jego związku z Agatą? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3224 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3224 odcinku "Barw szczęścia" konflikt na linii Agata i Ignacy tylko się zaostrzy, a między parą będzie panować tak napięta atmosfera jak nigdy! A wszystko przez pomoc Omarowi (Kirił Denev) i jego żonie Halinie Kałuży (Marta Zięba), która mocno ich poróżni!

Zwłaszcza, gdy będą musieli za nią słono zapłacić, bo gdy ich darczyńcy dowiedzą się, że zbierane przez nich pieniądze wcale nie poszły na ich kamer, a leczenie obcokrajowca, to doniosą na nich prokuraturze, przez co będą mieć poważne problemy!

Szczególnie, gdy Klemens (Sebastian Perdek) nakaże im oddać pieniądze, którymi już nie będą dysponować. Ale do czasu, bo gdy o ich kłopotach dowie się Halina, to odda Ignacemu wszystkie pieniądze, sama zapożyczając się przy tym w parabankach, z czego Agata nie będzie zadowolona! I wówczas w 3224 odcinku "Barw szczęścia" dopiero będzie...

Asia i Hubert nie zdołają ocalić związku Agaty i Ignacego w 3224 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3224 odcinku "Barw szczęścia" sytuacja między Agatą a Ignacym będzie tak napięta, że nawet Asia, Hubert i Emil (Artem Malaszczuk) postanowią interweniować! Narzeczeni spróbują mediować w ich sprawie, ale niestety nic dobrego tym nie osiągną!

A wręcz przeciwnie, gdyż w 3224 odcinku "Barw szczęścia" Kieliszewski podejmie przełomową decyzję o wyprowadzce, czym mocno wszystkich zaskoczy! Ale niestety nie zmieni zdania w tej kwestii i nawet Hubertowi nie uda mu się go przekonać do zmiany decyzji! Zdradzamy, że Pyrka jeszcze sam osobiście będzie próbował pogodzić siostrę i jej chłopaka, ale i tym razem nic nie osiągnie, bo o ich powrocie nie będzie mowy, co Agata bardzo mocno przeżyje.

To Emil pogodzi Pyrkę i Kieliszewskiego w 3226 odcinku "Barw szczęścia"!

I choć Pyrka będzie starać się robić dobrą minę do złej gry, to w 3226 odcinku "Barw szczęścia" Asia i Hubert szybko domyślą prawdy i zrobi im się jej żal. Tyle tylko, że już wyczerpią im się pomysły, co do tego jak ich ze sobą pojednać. Ale wtedy z pomocą przyjdzie im Emil!

W 3226 odcinku "Barw szczęścia" Sokalski wpadnie na pomysł, jak pogodzić Pyrkę z Kieliszewskim i od razu postanowi go zrealizować. Ale nie sam tylko przy pomocy Żabci (Hanna Klepacka)! Zdradzamy, że Emil zorganizuje Agacie i Ignacemu romantyczną kolację w "Restobarze SezoNovym", w której sam także weźmie udział jako artysta, gdyż postanowi umilić im wieczór, prezentując to, czego zdążył nauczyć się u boku Huberta!

I to zadziała, gdyż dzięki niemu ich para się pogodzi, a ich związek odżyje, czemu chłopak z entuzjazmem będzie kibicował, bawiąc przy tym Asię i Huberta, którzy w głębi serca ogromnie ucieszą się z takiego rozwiązania! I wreszcie dobrego pomysłu Emila!