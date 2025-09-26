Barwy szczęścia, odcinek 3223: Oszustwo Emilki wyjdzie na jaw! To Józefina pogrąży ją przed koleżankami - WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3223 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kłamstwa Emilki w 3223 odcinku "Barw szczęścia" ujrzą światło dziennie, a gdy koleżanki ze szkoły poznają prawdę o tym, jak ich oszukała, okażą się bezlitosne. Zanim jednak wszystko się wyda Emilka z Aliną, Gośką, Igą i Emilem (Artem Malaszczuk) wybierze się na gofry. Pechowo dla córki Emilki właśnie tam pojawi się Józefina Rawiczowa, która niby miała wyjechać za granicę.

Koleżanki Emilki wypatrzą Józefinę w 3223 odcinku "Barw szczęścia"

Ukrywając problemy Józefiny w 3223 odcinku "Barw szczęścia" Emilka kolejny raz obieca „przyjaciółkom” zabawę w stadninie. Wszystko po to, żeby przestała być ofiarą hejtu z ich strony. Jednego Emilka nie przewidzi, że koleżanki ze szkoły wypatrzą Rawiczową na mieście.

- Rozmawiałam z nią dzisiaj i wszystko potwierdziła, a nawet obiecała nocowankę!

- W stajniach?

- No co ty... Jak już będzie ciepło, to rozbijemy namioty w ogrodzie. A jak będzie zimno, to będziemy spać w domu, tam jest mnóstwo pokoi dla gości...

Barwy szczęścia. Oszustwo Emilki wyjdzie na jaw! To Józefina pogrąży ją przed koleżankami

Emilka ofiarą drwin podłych koleżanek w 3223 odcinku "Barw szczęścia"

Jakby tego było mało w 3223 odcinku "Barw szczęścia" koleżanki Emilki podsłuchają rozmowę Józefiny o sprzedaży koni ze stadniny, odwołanym ślubie! W jednej chwili zmienią stosunek do córki Malwiny, drwiąc z niej i rzucając kąśliwe docinki pod adresem zakłamanej nastolatki.

- To mówisz, że gdzie dzisiaj jest twoja ciotka? Peru? Rio? - A może nigdzie nie pojechała? - Ale o czym wy mówicie? - O tym, że kłamiesz! Twoja ciotka jest w Warszawie! - Widziałyśmy ją przed chwilą! - Nie, to niemożliwe! - Niemożliwe? To patrz! - Może już wróciła...Przecież jest dorosła! Mogły jej się zmienić plany... - Przestań! Mówiłaś, że twoja ciotka cały czas podróżuje i że jeszcze rano z nią rozmawiałaś... A ona tu stała i gadała, że musi sprzedać konie! I że żadnego ślubu nie było! - Wszystko słyszałyśmy... - No dobra. Faktycznie żadnego ślubu nie było, ale i tak pojechaliśmy do tej Finlandii... - Przestań, żenada! Alina miała rację, żeby się z tobą nie zadawać!

Załamanie psychiczne Emilki w 3223 odcinku "Barw szczęścia"

Po powrocie do domu Emilka w 3223 odcinku "Barw szczęścia" będzie naprawdę załamana. Malwina tym razem nie zdoła córce pomóc. Bo Emilka nie będzie chciała z nikim rozmawiać ani nikogo widzieć! Zamknie się w swoim pokoju i zapowie matce, że już nigdy nie pójdzie do szkoły.