Barwy szczęścia, odcinek 3223: Madzia wścieknie się na Wiktora! Zrezygnuje z pracy w fundacji? - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2025-09-26 15:03

W 3223 odcinku "Barw szczęścia" Madzia (Natalia Sierzputowska) i Wiktor (Grzegorz Kestranek) zaczną rozmyślać nad rozwojem fundacji. Tyle tylko, że Kępski zdecydowanie bardziej będzie skupiony na swojej byłej dziewczynie, do której wciąż będzie chciał wrócić niż na pracy, czym mocno ją zdenerwuje. A to dlatego, że to w 3223 odcinku "Barw szczęścia" nie ujdzie jej uwadze, przez co Banaś postawi mu stanowczą granicę. Jednak były chłopak się do niej nie dostosuje! Czy to zatem będzie koniec ich współpracy? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"Barwy szczęścia" odcinek 3223 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3223 odcinku "Barw szczęścia" Madzia i Wiktor spotkają się w "Feel Good", aby omówić plan rozwoju ich fundacji dla ofiar takich zwyrodnialców jak zmarły Henryk (Zbigniew Suszyński), którego ofiarami padły między innymi była dziewczyna Kępskiego, jak i jego matka Grażyna (Kinga Suchan)! Jednak on zdecydowanie bardziej będzie chciał skupić się właśnie na swojej dawnej ukochanej, co oczywiście nie ujdzie jej uwadze. A nawet doprowadzi ich do konfliktu!

A wszystko przez to, że w 3223 odcinku "Barw szczęścia" Madzia przecież nie będzie chciała wracać do swojego byłego chłopaka i nie z tego względu podejmie się z nim współpracy. Ale on będzie widział to inaczej, przez co Banasiówna przypomni mu ich granicę.

- Wiktor, umawialiśmy się, że nasze relacje będą wyłącznie zawodowe... Widzę, jak na mnie patrzysz... Jakbyśmy byli razem. A my nie jesteśmy i… nie będziemy razem - zapowie mu Madzia.

Wściekła Madzia postawi Wiktorowi ultimatum w 3223 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak Wiktor w 3223 odcinku "Barw szczęścia" wciąż będzie szedł w zaparte, czym sprawi, że wywiąże się między nimi kolejna sprzeczka, bo Madzia będzie już miała tego serdecznie dość!

- Nie możesz tego wiedzieć… - uzna Wiktor.

- Sam widzisz… Znowu! - zdenerwuje się Banasiówna.

- Tak tylko mówię, hipotetycznie… - zauważy Kępski.

I w tym momencie w 3223 odcinku "Barw szczęścia" Madzia już nie wytrzyma i postawi Wiktorowi jasne ultimatum! Oczywiście, wówczas Kępski zacznie prezentować swoje racje i się z nią o to wykłócać, ale nic tym nie wskóra, gdyż była dziewczyna się nie ugnie!

- Niepotrzebne mi takie hipotezy, bo wiem, czego chcę i czego nie chcę! I jeśli tak to ma wyglądać, to ja się wycofam z fundacji! - Madzia postawi sprawę jasno.

- Nie możesz! Mamy umowę, podpisaliśmy papiery… - przypomni jej Wiktor.

- Nie groź mi i nie pogrywaj ze mną w ten sposób! - powie stanowczo Banasiówna.

Jak zachowa się Kępski w 3223 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w tej chwili w 3223 odcinku "Barw szczęścia" Wiktor w końcu się ogarnie i opamięta? A może dalej będzie szedł w zaparte, czym faktycznie doprowadzi do tego, że Madzia odejdzie z ich fundacji, a on na dobre będzie mógł pożegnać się ze swoimi marzeniami?

Czy wreszcie uszanuje wolę swojej byłej dziewczyny i pozwoli im normalnie ze sobą współpracować? A może w 3223 odcinku "Barw szczęścia" dawni kochankowie na dobre się rozstaną? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Barwy szczęścia. Nowa czołówka na 18. urodziny serialu

