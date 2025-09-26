Barwy szczęścia, odcinek 3223: Madzia wścieknie się na Wiktora! Zrezygnuje z pracy w fundacji? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3223 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3223 odcinku "Barw szczęścia" Madzia i Wiktor spotkają się w "Feel Good", aby omówić plan rozwoju ich fundacji dla ofiar takich zwyrodnialców jak zmarły Henryk (Zbigniew Suszyński), którego ofiarami padły między innymi była dziewczyna Kępskiego, jak i jego matka Grażyna (Kinga Suchan)! Jednak on zdecydowanie bardziej będzie chciał skupić się właśnie na swojej dawnej ukochanej, co oczywiście nie ujdzie jej uwadze. A nawet doprowadzi ich do konfliktu!

A wszystko przez to, że w 3223 odcinku "Barw szczęścia" Madzia przecież nie będzie chciała wracać do swojego byłego chłopaka i nie z tego względu podejmie się z nim współpracy. Ale on będzie widział to inaczej, przez co Banasiówna przypomni mu ich granicę.

- Wiktor, umawialiśmy się, że nasze relacje będą wyłącznie zawodowe... Widzę, jak na mnie patrzysz... Jakbyśmy byli razem. A my nie jesteśmy i… nie będziemy razem - zapowie mu Madzia.

Wściekła Madzia postawi Wiktorowi ultimatum w 3223 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak Wiktor w 3223 odcinku "Barw szczęścia" wciąż będzie szedł w zaparte, czym sprawi, że wywiąże się między nimi kolejna sprzeczka, bo Madzia będzie już miała tego serdecznie dość!

- Nie możesz tego wiedzieć… - uzna Wiktor.

- Sam widzisz… Znowu! - zdenerwuje się Banasiówna.

- Tak tylko mówię, hipotetycznie… - zauważy Kępski.

I w tym momencie w 3223 odcinku "Barw szczęścia" Madzia już nie wytrzyma i postawi Wiktorowi jasne ultimatum! Oczywiście, wówczas Kępski zacznie prezentować swoje racje i się z nią o to wykłócać, ale nic tym nie wskóra, gdyż była dziewczyna się nie ugnie!

- Niepotrzebne mi takie hipotezy, bo wiem, czego chcę i czego nie chcę! I jeśli tak to ma wyglądać, to ja się wycofam z fundacji! - Madzia postawi sprawę jasno.

- Nie możesz! Mamy umowę, podpisaliśmy papiery… - przypomni jej Wiktor.

- Nie groź mi i nie pogrywaj ze mną w ten sposób! - powie stanowczo Banasiówna.

Jak zachowa się Kępski w 3223 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w tej chwili w 3223 odcinku "Barw szczęścia" Wiktor w końcu się ogarnie i opamięta? A może dalej będzie szedł w zaparte, czym faktycznie doprowadzi do tego, że Madzia odejdzie z ich fundacji, a on na dobre będzie mógł pożegnać się ze swoimi marzeniami?

Czy wreszcie uszanuje wolę swojej byłej dziewczyny i pozwoli im normalnie ze sobą współpracować? A może w 3223 odcinku "Barw szczęścia" dawni kochankowie na dobre się rozstaną? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!