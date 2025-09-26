Nowa czołówka Barw szczęścia od 3223 odcinka! Dodali najbardziej wyczekiwaną parę - ZDJĘCIA, WIDEO

Nowa czołówka "Barw szczęścia" - premiera w TVP2 w poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.05

Nowa czołówka "Barw szczęścia" zadebiutuje już poniedziałek 29.09.2025 roku o 20.05 w TVP2, a więc praktycznie po roku od ostatniej zmiany! I możliwe, że nie bez powodu zdecydowano się na taką datę, skoro, jak informowaliśmy jako pierwsi, była ona kręcona już pod koniec czerwca, a nowi bohaterowie, którzy się w niej pojawią, jak i ci, których wejście nieco zmieniono, już pojawili się w odcinkach, emitowanych do tej pory!

A to dlatego, że nową czołówkę widzowie zobaczą dopiero od 3223 odcinka "Barw szczęścia", ale już teraz wiadomo, jak będzie ona wyglądać! A wszystko przez to, że "Barwy szczęścia" już nie mogły się doczekać aż widzowie ją zobaczą i zamieściły ją nieco wcześniej na swoich oficjalnych profilach na Facebooku i Instagramie, dzięki czemu już wiadomo, co się w niej zmieni!

Kto pojawi się w nowej czołówce "Barw szczęścia" od 3223 odcinka?

Początkowo w nowej czołówce "Barw szczęścia" nie będzie zbyt wielu zmian, gdyż tak jak do tej pory będą ją otwierać Kasia (Katarzyna Glinka) z Mariuszem (Rafał Cieszyński), którym będzie przyglądał się Łukasz (Michał Rolnicki). Następnie tak jak wcześniej pojawią się w niej Agata (Natalia Zambrzycka) z Hubertem (Marek Molak), a tuż po nich Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz) z Emilem (Artem Malaszczuk).

Potem też nie będzie zaskoczeń, gdyż w czołówce "Barw szczęścia" pozostaną Damian (Michał Lesień-Głowacki) z Luizą (Julia Zielińska) i Mirkiem (Oliwier Kozłowski), a po nich Dominika (Karolina Chapko) z Sebastianem (Marek Krupski), a także Renata (Anna Mrozowska) z Marcinem (Oskar Stoczyński). Tuż po nich tak jak do tej pory będą Małgorzata (Adrianna Biedrzyńśka) z Jerzym (Bronisław Wrocławski), a następnie Malwina (Joanna Gleń) z Hermanem (Maciej Raniszewski) oraz Natalia (Maria Dejmek) z Cezarym (Marcel Opaliński).

Później w czołówce tak jak wcześniej będą Bruno (Lesław Żurek) z Karoliną (Marta Dąbrowska) i przyglądającą im się Amelią (Stanisława Celińska) i dopiero od tego momentu zaczną się zmiany w nowej czołówce "Barw szczęścia"! A to dlatego, że w końcu dołączy do niej najbardziej wyczekiwana para, jaką będzie Weronika (Maria Świłpa) z Błażejem (Piotr Ligienza), która do tej pory się do niej nie załapała, mimo iż wcześniej już także brała do niej udział w nagraniach. Ale od 3223 odcinka wreszcie do niej dołączy!

Następnie pojawi się odświeżona para, gdyż swoje wejście w nowej czołówce "Barw szczęścia" będą mieć Aldona (Elżbieta Romanowska) z Borysem (Jakub Wieczorek), ale już bez Aleksa (Hubert Wiatrowski)! A w jego miejsce nie pojawi się też Romeo (Jacek Tyszkiewicz), gdyż skarbulki będą tylko we dwójkę. A całość tak jak do tej pory zamkną Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) z Kajtkiem (Jakub Dmochowski), Patrykiem (Konrad Skolimowski), Justinem (Jasper Sołtysiewicz) i Tomaszem (Jakub Sokołowski).

Kogo zabraknie w odświeżonej czołówce "Barw szczęścia" od 3223 odcinka?

W nowej czołówce "Barw szczęścia" tak jak do tej pory zabraknie najmłodszych! I choć nieobecność Marysi (Nina Szumowska), Rozalki (Nina Małkiewicz), Lei (Lena Sobota) czy Tadzia (Józio Trojanowski), którzy pojawiają się dość rzadko może nie dziwić, to jednak brak Ksawerego (Bartosz Gruchot), Emilki (Jessica Frankiewicz) czy starszego Kacpra (Jakub Szlachetka) może dziwić, gdyż ich trójka pojawia się na ekranie dość często!

Tak samo jak paczka znajomych Ewa (Gabriela Ziembicka), Ewelina (Amelia Listwoń), Witek (Witold Sosulski) czy wspominany wcześniej Romeo. A idąc za tym Marka (Marcin Perchuć), Olgi (Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska), Krystyny (Hanna Bieluszko) czy Krzysztofa (Jacek Kałucki).

Obok Damiana brakuje także Beaty (Anita Jancia-Prokopowicz) i Grzesia (Noah Culbreth), a przy nich można dodać brak Bogusi (Halina Bednarz), Darka (Andrzej Niemyt), Karola (Jan Wieczorkowski) czy Żabci (Hanna Klepacka) z Brodą (Andrzej Popiel). Tak samo jak Gabrysi (Marta Juras), Szczepana (Robert Gulaczyk) czy Doroty (Karina Seweryn), jak i Reginy (Kamila Kamińska) i Franka (Mateusz Banasiuk).

Następnie brak również Mateuszka (Filip Kowalewicz), Soni (Weronika Nockowska) czy Roberta (Paweł Ławrynowicz), jak również Józefiny (Elżbieta Jarosik), Celiny (Orina Krajewska), Agnieszki (Katarzyna Tlałka), która mogłaby być przy Łukaszu czy Basi (Sławomira Łozińska). Tak samo jak Ignacego (Olaf Staszkiewicz) czy Tolka (Marek Siudym).

Nie ma także Wandy (Maja Barełkowska), Wiktora (Grzegorz Kestranek), Grażyny (Kinga Suchan) czy Madzi (Natalia Sierzputowska), za to w czołówce pozostał Patryk (Konrad Skolimowski), którego już praktycznie nie widać!