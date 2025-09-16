Barwy szczęścia, odcinek 3222: Poważny wypadek Jaworskiego! Nie będzie już w stanie zajmować się chorą Krystyną

"Barwy szczęścia" odcinek 3222 - piątek, 26.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3222 odcinku "Barw szczęścia" u Jaworskich wydarzy się kolejny dramat! Ale tym razem u Krzysztofa, który ulegnie poważnemu wypadkowi, spadając ze schodów. Niestety, Jaworski nie będzie w stanie się ruszyć, przez co w ich mieszkaniu zjawi się karetka, która zabierze go do szpitala z urazem głowy i kręgosłupa. A to niestety wykorzysta jego chora na Alzheimera żona.

Zdradzamy, że w 3222 odcinku "Barw szczęścia" chora Krystyna skorzysta z zamieszania przy jej poszkodowanym mężu i znów wymknie się z ich mieszkania! I niestety ponownie się zgubi, ale na szczęście uda się ją odnaleźć. Ale to tylko potwierdzi fakt, iż nie może zostać sama bez opieki i to nawet na chwilę...

Połamany Krzysztof nie poradzi sobie z chorą Krystyną w 3224 odcinku "Barw szczęścia"!

I z tego względu w 3223 odcinku "Barw szczęścia" chorą matką znów będzie musiał zająć się Marek, gdyż Krzysztof tak szybko nie wyjdzie ze szpitala. Oczywiście, Złoty ponownie zjawi się w mieszkaniu Jaworskich, gdzie w końcu wróci i połamany Krzysztof. Ale wówczas zda sobie sprawę, że sam nie będzie w stanie już dłużej zajmować się swoją chorą żoną.

Tym bardziej, że w 3224 odcinku "Barw szczęścia" jeszcze wciąż nie wróci do pełni zdrowia, mimo tego, iż opuści już szpital. Ale ledwo zdoła zająć się sobą, a co dopiero chorą żoną. I wówczas pierwszy raz zacznie myśleć o pomocy dla Krystyny, którą w pierwszej kolejności otrzyma od Żabci (Hanna Klepacka)!

Jaworski zatrudni opiekunkę do chorej żony w 3230 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3224 odcinku "Barw szczęścia" nawet Ania nie będzie w stanie zajmować się chorą Krystyną przez 24 godziny na dobę, co niestety ona znów wykorzysta. Tym bardziej, że jej mąż wciąż nie będzie czuł się najlepiej, co oczywiście spróbuje przed nią ukryć, ale nie przed Hermanem (Maciej Raniszewski), który zjawi się u niego na masażu. I wówczas chora Jaworska znów się wymknie, ale na szczęście na drodze stanie jej Sękowska (Milena Lisiecka).

Ale to wydarzenie w 3229 odcinku "Barw szczęścia" uświadomi Krzysztofa w tym, że potrzebuje stałego wsparcia i w ramach podziękowania postanowi zatrudnić u siebie sąsiadkę, aby zajmowała się jego chorą żoną, co jej oczywiście się nie spodoba!