Barwy szczęścia, odcinek 3218: Andrzej znajdzie kolejną ofiarę w Dubaju! Oszust pochwali się wspólnikowi, kogo teraz ma na oku - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3218 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W luksusowe życie Andrzeja Zastoi w Dubaju w 3218 odcinku "Barw szczęścia" wkroczy jego wspólnik i zaufany przyjaciel Antoni Kiryłło. Nie bez powodu oszust sprowadzi go do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Bezkarny, ścigany tylko w Polsce za oszustwa matrymonialne były narzeczony Józefiny uzna, że w arabskim raju bez większego trudu znajdzie następną łatwowierną kobietę, którą pozbawi majątku. Ale wcześniej będzie musiał stworzyć sobie nową tożsamość - oligarchy z Rosji, który w Bliskim Wschodzie szuka prawdziwej miłości.

Andrzej w 3218 odcinku "Barw szczęścia" upatrzy sobie bogatą wdowę z Francji

Po przylocie Antoniego do Dubaju w 3218 odcinku "Barw szczęścia" Andrzej zabierze go do salonu biżuterii, gdzie bez żadnego skrępowania będzie po polsku chwalić się tym, jaki sprytny plan opracował, żeby wzbogacić się jeszcze bardziej! Bo miliony, które ukradł Józefinie już Zastoi nie wystarczą. Aby przekonać do siebie pewną bogatą wdowę z Francji, Andrzej zacznie udawać rosyjskiego milionera. Przygotuje dla swojej wybranki kosztowany naszyjnik.

Celina odkryje, co knuje Andrzej! Podsłucha oszusta i jego wspólnika!

- Przyszedłem odebrać moje zamówienie... - Andrzej zgłosi się do sprzedawcy w ekskluzywnym salonie biżuterii. - Proszę sprawdzić, czy wszystko jest w porządku... - Niezłe cudeńka. Dla kogo to? - zachwyci się Antoni. - Mam na oku taką Francuzkę, która z chęcią ukoi swój wdowi ból w ramionach rosyjskiego oligarchy... - Żadnej nie przepuścisz, co? Przecież masz kasę. Po co tyle zachodu? - Mój drogi, życie bez kobiet jest nudne...

Wspólnik Andrzeja zawróci uwagę na Celinę w 3218 odcinku "Barw szczęścia"

Oszusta i jego wspólnika Kiryłłę w 3218 odcinku "Barw szczęścia" będzie obserwowała i podsłuchiwała przebrana za Arabkę Celinę. W pewnym momencie Antoni zwróci na nią uwagę, ale Andrzej szybko powstrzyma zapędy przyjaciela.

- Też bym sobie tutaj chętnie przygruchał jakąś miłą kobitkę... - przyzna Antoni. - Uważaj, nie zaczepiaj tutaj obcych kobiet, bo będziesz miał kłopoty - ostrzeże Andrzej. - Dobra, dobra...

Celina w 3218 odcinku "Barw szczęścia" pokaże Cezaremu zdjęcie wspólnika Andrzeja

Tego dnia w 3218 odcinku "Barw szczęścia" Celina skontaktuje się z Cezarym Rawiczem (Marcel Opaliński), żeby przygotował więcej pieniędzy do przeprowadzenia jej akcji przeciwko Andrzejowi. Powiadomi też syna Józefiny, że teraz Zastoja nie jest sam w Dubaju.