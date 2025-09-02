Barwy szczęścia, odcinek 3216: Natalia dowie się, że Cezary wpadł na trop oszusta Andrzeja! Ostrzeże Celinę, że to się źle skończy

"Barwy szczęścia" odcinek 3216 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Tajna akcja Celiny przeciwko Andrzejowi w 3216 odcinku "Barw szczęścia" będzie jedyną szansą na sprowadzenie oszusta do Polski! Tylko w kraju policja będzie mogła zająć się złodziejem, który okradł Józefinę (Elżbieta Jarosik), upokorzył, ośmieszył w oczach wszystkich i wpędził w gigantyczny kredyt w banku. Po wyjeździe do Dubaju, gdzie Celina namierzy Zastoję-Modelskiego razem z jego wspólnikiem, Antonim Kiryłło (Cezary Nowak), Cezary będzie dostawał od detektywki stały raport z tego, jakie działania przeprowadzi.

Tak Celina w 3126 odcinku "Barw szczęścia" zastawi pułapkę na Andrzeja w Dubaju

Bez większego trudu Celina w 3216 odcinku "Barw szczęścia" ustali, gdzie ukrywa się Andrzej i kto mu pomaga. Uprzedzi jednak Rawicza, że koszty operacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wzrosną, bo musi działać pod przykrywką, by wywieźć Andrzeja z Dubaju. Jak Celina zbliży się do Zastoi-Moldelskiego i jego wspólnika? Udając bogaczkę, którą obaj upatrzą sobie jako kolejną ofiarę.

Według doniesień portalu światseriali.interia.pl w 3126 odcinku "Barw szczęścia" Cezary nie będzie dbał na pieniądze, zgromadzi całą potrzebną kwotę, aby zapłacić Celinie. Dla niego ważne będzie tylko to, by Andrzej poniósł zasłużoną karę i trafił do więzienia w Polsce.

Celina w 3126 odcinku "Barw szczęścia" nie wtajemniczy Cezarego w kulisy akcji przeciwko Andrzejowi

- Chcę, żebyś wiedział, że kiedy zacznę działanie, nie będzie odwrotu. I konsekwencje mogą być poważne. Również dla ciebie... Samolot nie wchodzi w grę. Nie chcę cię wtajemniczać. Im mniej wiesz, tym lepiej...Pieniądze nie mogą być w żaden sposób widoczne w systemie. Żadne przelewy czy transfery gotówki, bo to można wyśledzić. Nie możesz z nikim o tym rozmawiać. Zbieraj pieniądze, a ja działam - poleci Cezaremu Celina podczas rozmowy telefonicznej w 3216 odcinku "Barw szczęścia".

Natalia w 3216 odcinku "Barw szczęścia" ostrzeże Celinę, co jej grozi, kiedy sprowadzi Andrzeja do Polski

Z tego powodu Cezary w 3216 odcinku "Barw szczęścia" ukryje przed Natalią, jak przebiega akcja Celiny, że przygotowuje się do nie do końca legalnej operacji wywiezienia Andrzeja z Dubaju. Dla Zwoleńskiej stanie się jasne, że jej mąż i detektywka sporo ryzykują, że mogą za to usłyszeć zarzuty i trafić przed sąd! Zadzwoni więc do Celiny, żeby ją ostrzec.

- Cezary chyba próbuje mnie chronić i nic mi nie mówi o waszych działaniach, a ja się zaczynam niepokoić.. - Nie ma powodu do niepokoju - uspokoi ją Celina.

Na pewno w 3216 odcinku "Barw szczęścia" nie wyjaśni się jeszcze, czy Andrzej i jego przyjaciel wpadną w pułapkę zastawioną przez Celinę, udającą bogaczkę z Dubaju!